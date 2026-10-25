Uzbekistán avanza a las semifinales del Campeonato Mundial con 8 boxeadores

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Uzbekistán avanza a las semifinales del Campeonato Mundial con 8 boxeadores

En estos momentos, en Budva, Montenegro, el prestigioso Campeonato Mundial de boxeo juvenil ha entrado en su fase decisiva. En la competición, donde se enfrentan los mejores talentos jóvenes del noble arte, el equipo nacional juvenil de Uzbekistán ha demostrado una gran preparación y destreza, asegurando su pase a las semifinales y garantizando al menos medallas de bronce.

Uzbekistán entre los líderes: Estadísticas de semifinales

Según la información oficial proporcionada por la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestros compatriotas compiten codo a codo con las mejores selecciones del mundo en número de semifinalistas:

  • Competencia intensa con Rusia y Kazajistán: El mayor número de semifinalistas en la competición corresponde a Rusia (9), Uzbekistán (8) y Kazajistán (8);

  • Superando a Europa y América: Los representantes de la escuela de boxeo uzbeka superan significativamente a potencias del boxeo como Irlanda (6), EE. UU. (5), China (5), Inglaterra (4) y Cuba (1);

  • Camino hacia las medallas de oro: Todos nuestros boxeadores clasificados para las semifinales ya han garantizado al menos una medalla de bronce en sus respectivas categorías de peso; el objetivo principal ahora es la final y las medallas de oro.

Ranking de países clasificados para las semifinales (por número de boxeadores):

  • Rusia — 9

  • Uzbekistán — 8

  • Kazajistán — 8

  • Irlanda — 6

  • EE. UU., China — 5 cada uno

  • Inglaterra, Brasil, Ucrania, India — 4 cada uno

  • Argelia, Italia — 3 cada uno

  • Azerbaiyán, Kirguistán — 2 cada uno

  • Cuba, Argentina, Armenia, España, Irán, Grecia, Georgia, Escocia, Hungría, Canadá, Japón, Venezuela, Turquía — 1 cada uno.

Los combates decisivos de las semifinales comenzarán en las próximas horas y nuestros compatriotas subirán al ring en busca de un lugar en la final.

Campeonato Mundial de Boxeo JuvenilBudvaFederación de Boxeo de UzbekistánBoxeoDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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