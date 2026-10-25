Muxtasar Aliyeva vence a la rusa Tishkova y asegura medalla en el Mundial
En el Campeonato Mundial de boxeo sub-19, organizado bajo los auspicios de World Boxing en Budva, Montenegro, el equipo nacional de Uzbekistán ha registrado otro éxito importante.
La talentosa boxeadora que representa a nuestro país en la categoría de hasta 48 kg, Muxtasar Aliyeva, se enfrentó en los cuartos de final a la representante de Rusia, Alina Tishkova,y obtuvo una victoria contundente.
Decisión unánime de los jueces y medalla garantizada
El combate de tres asaltos, decisivo para el pase a semifinales y la garantía de una medalla, estuvo dominado por completo por nuestra compatriota:
Desarrollo del combate: Durante los tres asaltos, Muxtasar Aliyeva demostró precisión, alta velocidad y superioridad técnica, sin dejar casi ninguna oportunidad a su oponente rusa;
Victoria por decisión unánime: Al finalizar el encuentro, todos los jueces otorgaron la victoria a Aliyeva por unanimidad;
Medalla asegurada: Gracias a este triunfo, nuestra compatriota avanza a las semifinales del Campeonato Mundial, asegurando al menos una medalla de bronce;
La rival eliminada: La rusa Alina Tishkova quedó fuera de la carrera por las medallas, terminando su participación en Budva en los cuartos de final.
Sobre el Campeonato Mundial U-19 de World Boxing
Esta competición es uno de los torneos globales más grandes y prestigiosos en el mundo del boxeo juvenil:
Fechas y lugar: El campeonato mundial U-19 se celebra del 16 al 27 de octubre de 2026 en Budva (Montenegro);
Alcance de los participantes: En total, 474 de los mejores boxeadores jóvenes de 69 países compiten en el torneo;
Formato de la competición: Los boxeadores suben al ring por el título de campeón mundial en 20 categorías de peso (10 para chicos y 10 para chicas).
Comentarios 0
…