Sensación en el ring: un boxeador uzbeko elimina a su rival kazajo del torneo

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Sensación en el ring: un boxeador uzbeko elimina a su rival kazajo del torneo

En el campeonato mundial de boxeo sub-19, organizado bajo el auspicio de World Boxing en Budva, Montenegro, tuvo lugar otro enfrentamiento de alto nivel entre las escuelas de boxeo uzbeka y kazaja.

En el marco de los dieciseisavos de final de la categoría de hasta 75 kg, el miembro de la selección nacional de Uzbekistán Suhrob Rahmatullayev se subió al ring contra el talentoso púgil kazajo Amir Ramazan.

Dominio absoluto en el ring: victoria contundente por 5-0

En un combate de tres asaltos marcado por golpes intensos y rápidos, el deportista uzbeko demostró una superioridad total:

  • Iniciativa desde el primer asalto: Rahmatullayev controló la distancia con precisión, logrando romper la defensa de su rival mediante combinaciones rápidas y potentes;

  • Decisión unánime de los jueces: Al finalizar el combate, todos los jueces laterales otorgaron por unanimidad la victoria a nuestro compatriota Suhrob Rahmatullayev con un marcador de: 5:0 ;

  • Pase a la siguiente ronda: Gracias a este importante éxito, el boxeador uzbeko avanza a la siguiente fase del campeonato mundial, mientras que el kazajo Amir Ramazan queda fuera de la lucha por las medallas y el título.

Campeonato mundial de World Boxing: alcance y datos del torneo

Este prestigioso torneo organizado en Budva está descubriendo a las futuras estrellas olímpicas:

  • Categoría de edad y alcance: Esta competición está organizada para boxeadores menores de 19 años (U-19), comenzó el 16 de octubre y se extenderá hasta el 27 de octubre;

  • Número de participantes: En el torneo participan 69 federaciones nacionales con un total de 474 deportistas de élite que compiten por los puestos de honor.

Esta brillante victoria de Suhrob Rahmatullayev continúa dignamente el camino triunfal de nuestra selección nacional en el campeonato mundial.

Suhrob RahmatullayevAmir RamazanCampeonato mundial U-19BudvaBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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