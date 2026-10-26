Decisión final sobre el gol polémico de Ronaldo: Suma un nuevo tanto a su cuenta

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Decisión final sobre el gol polémico de Ronaldo: Suma un nuevo tanto a su cuenta

Durante la jornada 11 de la Saudi Pro League, Al-Nassr y Al-Faisaly la situación polémica ocurrida en el partido (3:1) — el gol de Cristiano Ronaldo ha llegado finalmente a su fin. El exmiembro de la selección nacional de Arabia Saudita, ahora reconocido periodista deportivo, Khalid Al-Shunaif anunció que el asunto ha sido resuelto oficialmente.

Aunque el gol marcado durante el encuentro fue registrado inicialmente como autogol del defensa rival por Opta, el centro de estadísticas líder mundial, fue adjudicado oficialmente a la estrella portuguesa tras revisiones locales e internacionales.

La controversia del minuto 49: Vídeos e interpretación de Opta

La situación litigiosa ocurrió al inicio de la segunda parte y generó grandes debates:

  • El centro de João Félix: En el minuto 49, el centrocampista del Al-Nassr, João Félix, envió el balón al área en un tiro libre;

  • La acción de Ronaldo: Cristiano Ronaldo saltó para intentar dirigir el balón a portería con la cabeza, y el esférico terminó en la red;

  • La decisión de autogol de Opta: En las repeticiones de vídeo, era difícil determinar al 100% si Ronaldo tocó el balón. Por ello, los analistas de Opta concluyeron que el contacto del defensa rival, Andrei Girotto, fue decisivo y marcaron el gol como autogol.

Intervención de la Federación Saudí de Fútbol: «El asunto está totalmente resuelto»

La Federación Saudí de Fútbol y la dirección de la Pro League aclararon la situación de inmediato:

  • Informe especial del comité de árbitros: El comité de árbitros de la Federación Saudí preparó un informe oficial, estudió minuciosamente la situación y confirmó que el autor del gol fue precisamente Cristiano Ronaldo ;

  • Diálogo con plataformas internacionales: La dirección de la Saudi Pro League llevó a cabo negociaciones con agencias de estadísticas internacionales, en particular Opta y representantes de la FIFA, para consolidar la decisión;

  • Veredicto final: Khalid Al-Shunaif en directo: «El asunto está totalmente resuelto. El gol ha sido oficial y legalmente adjudicado a Cristiano Ronaldo», declaró.

Detalles de la situación polémica

Indicador

Interpretación inicial

Decisión oficial final

Partido y resultado

Al-Nassr — Al-Faisaly (3:1)

Saudi Pro League, jornada 11

Momento del incidente

Minuto 49

Inicio de la segunda parte

Versión de Opta

Andrei Girotto (autogol)

Decisión revisada

Conclusión de la Federación y árbitros

Caso sujeto a verificación

Gol de Cristiano Ronaldo

Asistente

João Félix (tiro libre)

Validado

Gracias a esta decisión oficial, Cristiano Ronaldo suma un gol importante a su cuenta en la carrera por el título de máximo goleador del campeonato.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueOptaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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