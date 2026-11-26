Prestigioso Opta el centro de estadísticas y análisis ha recalculado las probabilidades de los equipos de ganar el trofeo tras la conclusión de la 5ª jornada de la fase de liga de la Champions League.

Los «Gunners» tienen las mayores probabilidades para un primer título

Según el superordenador, el club londinense de Arsenal es el principal favorito para ganar la competición. Los analistas estiman la probabilidad de que los «Gunners» levanten el trofeo de la Champions League por primera vez en su historia en un 18,6 % .

El podio lo completan el Bayern Múnich (16,29 %) y el FC Barcelona (12,58 %). El club parisino del PSG , ganador de las dos últimas ediciones, se sitúa en 4ª posición con un 12,37 % . La presencia del club italiano Como en el top 10 es un resultado notable.

Los 10 equipos con mayor probabilidad de ganar la Champions League (según Opta):

Puesto Equipo Probabilidad de victoria 1 Arsenal 18,6 % 2 Bayern Múnich 16,29 % 3 FC Barcelona 12,58 % 4 PSG 12,37 % 5 Real Madrid 10,69 % 6 Manchester City 6,77 % 7 Liverpool 6,31 % 8 Inter de Milán 3,37 % 9 Borussia Dortmund 2,33 % 10 Como 2,23 %

Recordemos que el PSG ha ganado el título en las dos últimas temporadas de la competición de clubes más prestigiosa de Europa.

¿Crees que la predicción del superordenador de Opta se cumplirá y el Arsenal podrá ganar finalmente la Champions League por primera vez en su historia?

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