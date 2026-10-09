La madre de Cristiano Ronaldo expresa su decepción por la falta de reconocimiento a su hijo en Portugal

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La madre de Cristiano Ronaldo expresa su decepción por la falta de reconocimiento a su hijo en Portugal

El capitán de la selección nacional de Portugal de Cristiano Ronaldo, su madre Dolores Aveiro expresó su descontento por el trato que recibe su hijo en el país. En su opinión, aunque el futbolista ha hecho grandes aportaciones al fútbol portugués, no ha sido reconocido como merece. Así lo afirmó en una entrevista concedida a la revista «TV7 Dias».

«Estoy triste, es natural. Fue un shock para mí. Mi hijo podría haber salido de la selección por la puerta grande, pero salió por la puerta de atrás. Lloré un poco. Cuando hablamos por teléfono, le dije que se calmara. Pero él tomó su propia decisión. Aun así, hizo mucho por Portugal. Siempre ha sido un héroe nacional, pero no ha sido valorado adecuadamente», declaró Aveiro.

Anteriormente, circularon informes de que Ronaldo había abandonado la concentración de la selección antes de tiempo. Según el jugador, esto se debió a que el entrenador Roberto Martínez no cumplió sus promesas en dos ocasiones. Ronaldo jugó en el partido contra Gales en la Liga de Naciones, siendo testigo de la victoria de Portugal por 1-0. Sin embargo, permaneció en el banquillo en el encuentro contra Noruega, que terminó 2-1.

Según el jugador, inicialmente no estaba previsto que participara en el partido contra Noruega. Más tarde, el entrenador le pidió que estuviera listo para entrar al campo en el minuto 30 y lo envió a calentar. Pero Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el partido. En su opinión, el entrenador debería haber explicado esta situación en la rueda de prensa posterior al partido, pero no lo hizo.

A pesar de ello, Ronaldo ha manifestado que no tiene intención de abandonar la selección de Portugal. Incluso afirmó que podría ser convocado al equipo nacional aunque la Federación Portuguesa de Fútbol tomara medidas disciplinarias contra él.

Cristiano RonaldoDolores AveiroSelección de PortugalRoberto MartínezFútbol
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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