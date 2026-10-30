Un triplete fenomenal de Ronaldo: Al-Nassr gana en un partido de 8 goles

La jornada 12 de la Saudi Pro League ofreció a los aficionados un auténtico festival de goles. En uno de los duelos destacados, el club Al-Nassr recibió a Al-Kholood en Riad, logrando una victoria remontada por 5-3 en un partido dramático.

El gran protagonista del encuentro, la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo anotó 3 goles en solo 15 minutos de la segunda parte, dando un paso gigante hacia un récord absoluto en la historia del fútbol.

El recital de Ronaldo y el récord de asistencias de Félix

El choque entre Al-Nassr y Al-Kholood fue intenso y disputado:

La tensión de la primera parte: Aunque Domingues abrió el marcador para los visitantes en el minuto 16, Angelo (24) y Sadio Mané (38) pusieron por delante a los de Riad. Sin embargo, justo antes del descanso, Essomba igualó el marcador — 2-2;

La «tormenta» de 15 minutos: En la segunda parte, Cristiano Ronaldo entró en escena. El delantero marcó en los minutos 66, 72 y 81, logrando un triplete y sentenciando el partido;

El talento de João Félix: El centrocampista portugués João Félix fue uno de los artífices clave de la victoria, repartiendo 4 asistencias de gol a sus compañeros;

985 goles y la marca de los 1.000: Tras estos tres goles, el total oficial de la carrera de Ronaldo alcanzó los 985 goles. Ya solo faltan 15 goles para llegar a la increíble cifra de 1.000 en la historia del fútbol.

Goleada de Al-Qadsiah y nuevo líder en la Pro League

Otro partido de la jornada provocó cambios importantes en la parte alta de la tabla:

6-0 en el campo de Al-Riyadh: El club Al-Qadsiah, jugando como visitante, anotó 6 goles sin respuesta ante los locales;

Triplete de Reijnders: Entre los ganadores, Reijnders (18, 56, 86) marcó tres goles, convirtiéndose en el segundo autor de un triplete del día. Además, Salem (37), Mohammed (67) y Quiñones (87) también anotaron;

Situación en la tabla: Tras esta gran victoria, Al-Qadsiah supera a Al-Nassr por diferencia de goles (ambos con 28 puntos) y se convierte en el líder de la Saudi Pro League.

La carrera por el título en el campeonato saudí es más intensa que nunca, y el camino de Ronaldo hacia su gol número 1.000 sigue siendo el centro de atención del fútbol mundial.