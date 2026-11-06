¿Cristiano Ronaldo dejará el Al-Nassr? El campeón saudí inicia una lucha para retener a la leyenda

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¿Cristiano Ronaldo dejará el Al-Nassr? El campeón saudí inicia una lucha para retener a la leyenda

El goleador portugués que milita en el actual campeón de Arabia Saudita, el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo está considerando seriamente poner fin a su etapa en el club. Según informa Al Nassr Zone, citando a 365Scores Arabic, el delantero de 41 años ha advertido a la directiva que podría despedirse del equipo al finalizar la presente temporada.

Esta declaración del legendario futbolista, quien recientemente puso fin a sus 23 años de carrera internacional, ha causado gran preocupación y debate en la élite del fútbol saudí.

El plan del Al-Nassr: Extensión de contrato o una despedida real

El gigante de Riad no quiere dejar ir fácilmente a su líder, convertido en un icono del deporte mundial:

  • Intentos de convicción: La directiva del Al-Nassr no desea separarse de Ronaldo y mantiene negociaciones activas para convencer a la estrella portuguesa de extender su actual vínculo;

  • Partido de despedida especial: Si las partes no logran un acuerdo para renovar el contrato, los representantes del club planean organizar una ceremonia de despedida con honores y un partido de homenaje especial para Ronaldo.

La era iniciada en 2023 y la opción del Sporting

El fin de la misión de Cristiano Ronaldo en Asia genera diversas especulaciones sobre su próximo destino:

  • 4 años de reinado en Arabia Saudita: Desde principios de 2023, el legendario delantero ha defendido con honor al Al-Nassr, siendo el factor clave para el reconocimiento global de la Saudi Pro League;

  • Posibilidad de regreso a Europa: Informes previos han señalado en repetidas ocasiones que Ronaldo podría terminar su carrera futbolística en su club de origen, el Sporting de Lisboa.

Si el delantero de 41 años decide firmemente abandonar Arabia Saudita, sin duda se convertirá en uno de los eventos de transferencia más candentes del mercado de verano, no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo del fútbol.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueSporting CPFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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