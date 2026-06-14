Se publica la lista de las universidades más poderosas del mundo

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Se publica la lista de las universidades más poderosas del mundo

El Center for World University Rankings (CWUR) ha presentado la lista de las 1000 mejores instituciones de educación superior del mundo para el periodo 2025–2026.

En el nuevo ranking, la Universidad de Harvard en EE. UU. ocupó nuevamente el primer lugar. El top diez está dominado principalmente por universidades de Estados Unidos y el Reino Unido. En particular, la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las universidades de Cambridge y Oxford, así como Yale, Pensilvania y Columbia, también aseguraron posiciones altas. El Instituto Tecnológico de California cerró el top diez.

Los expertos señalan que la brecha entre las universidades líderes y el resto sigue aumentando. Los factores principales son la investigación científica y la actividad innovadora.

La nueva lista incluye universidades de más de 60 países. La mayoría proviene de EE. UU., China y el Reino Unido. Países como Corea del Sur, Italia, España, Canadá y Australia también ocupan posiciones destacadas.

Desafortunadamente, ninguna institución de educación superior de Uzbekistán figura en este ranking.

Se señala que para la elaboración del ranking se tomaron como base criterios como la calidad de la educación, la tasa de empleo de los graduados, el número de trabajos científicos y su impacto.

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