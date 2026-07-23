¡Un varano gigante de 1,8 metros irrumpe en una tienda de Tailandia y asusta a los clientes!

Un varano gigante de casi 1,8 metros de largo entró en una tienda de comestibles en la provincia de Nakhon Pathom, Tailandia. La aparición del reptil en el establecimiento causó pánico entre los clientes y empleados.

En un video grabado por testigos, se observa al varano trepando por las estanterías de la tienda en busca de comida. Durante su movimiento, tiró varios productos al suelo. Las personas observaron la situación desde una distancia segura sin acercarse al animal.

Tras recibir el aviso, expertos en vida silvestre llegaron al lugar. Lograron capturar al varano sin causar daños a nadie y lo sacaron de la tienda.

Según las primeras hipótesis, el clima seco y la escasez de alimentos provocaron que el animal entrara en una zona poblada. No se reportaron heridos durante el incidente.