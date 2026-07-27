Un hombre sorprende al mundo al no bajar el brazo durante 53 años

El sadhu indio Amar Bharati es conocido como uno de los hombres más extraordinarios del mundo. Desde 1973, no ha bajado su brazo derecho ni una sola vez. Este acto se considera un voto hecho al dios Shiva y el símbolo de su oración por la paz.

Amar Bharati solía ser un empleado de banca común. Tenía familia, casa, coche y tres hijos. Sin embargo, un día decidió dejarlo todo para dedicar su vida a la religión. Tres años después, levantó su brazo como símbolo contra la violencia y las guerras en el mundo, jurando no volver a bajarlo jamás.

Tras soportar un fuerte dolor en los primeros años, el brazo de Amar quedó completamente inmóvil con el tiempo. Hoy en día ya no puede bajar el brazo ni aunque lo quisiera: sus músculos han sufrido atrofia y las uñas de sus manos han crecido largas y retorcidas.

A pesar de todo, Amar Bharati se considera un hombre feliz. Según sus palabras, este sacrificio le ha brindado paz espiritual y armonía interior. Su extraordinaria fuerza de voluntad en la India también ha inspirado a otros sadhus. Algunos han mantenido sus brazos levantados durante 7, 13 o incluso 25 años. Pero nadie ha podido superar hasta ahora el récord de no bajar el brazo durante 53 años.