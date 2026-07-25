Un lujoso reloj regalado a Ronaldo por un joyero uzbeko genera revuelo en Internet

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Un lujoso reloj regalado a Ronaldo por un joyero uzbeko genera revuelo en Internet

En Uzbekistán, el conocido joyero nacido en el país Yakob Arabov a Cristiano Ronaldole regaló un reloj de pulsera cuyo valor se estima en más de 1 millón de dólares. El obsequio fue entregado durante un encuentro entre el futbolista y el joyero.

Al ver el reloj de color ámbar, Ronaldo comentó que tenía un Bugatti del mismo tono. Al escuchar esto, Yakob Arabov señaló que desconocía que la colección de autos del futbolista incluyera un vehículo de ese color.

Ronaldo, quien juega para el club Al-Nassr y la selección de Portugal, también es conocido por su afición a los coches y relojes de lujo. Sin embargo, que el color del reloj coincidiera con el de su Bugatti fue una sorpresa inesperada incluso para el joyero.

Tras difundirse la noticia del encuentro, los fanáticos mostraron interés por el precio y la apariencia del regalo.

Cristiano RonaldoJacob ArabovAl-NassrBugattiUzbekistán
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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