Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande

La presencia de grandes tiburones blancos en el océano Atlántico ha vuelto a captar la atención de científicos y entusiastas del mar. Los expertos están rastreando vía satélite a un gran tiburón blanco llamado «Ernst», registrado cerca de la parte oriental de Long Island, en EE. UU. Lo más interesante es que los expertos indican que uno de los tiburones blancos más grandes jamás detectados en el Atlántico podría estar siguiendo la misma trayectoria.

Según los datos, «Ernst», una hembra de tiburón blanco de 12 pies (unos 3,7 metros) y 1 000 libras (casi 454 kilogramos), fue registrada por primera vez el 20 de junio por un sistema de seguimiento especial cerca de las costas de Montauk, en el estado de Nueva York. Después, se dirigió hacia Cape Cod y continuó su movimiento hacia el norte.

Los científicos creen que hacia la misma zona se dirige un tiburón blanco aún mayor, apodado «Contender». Según los datos del sistema de seguimiento de tiburones de la organización OCEARCH, este tiburón gigante mide 14 pies (unos 4,3 metros) y pesa más de 1 700 libras (más de 770 kilogramos). Es considerado uno de los tiburones blancos más grandes registrados en el Atlántico.

Los resultados del seguimiento muestran que «Ernst» y «Contender» utilizan casi la misma ruta migratoria. Ambos tiburones blancos se desplazan hacia el norte desde las costas de Florida y continúan nadando a lo largo de la costa atlántica. Según los datos de la plataforma de seguimiento OCEARCH consultados por The Post, si mantienen su ruta migratoria habitual, es muy probable que pasen cerca de Long Island durante la temporada de verano.

Un representante de OCEARCH comentó al diario The Sun sobre la migración estacional de los tiburones:

«Los tiburones blancos del Atlántico Noroeste suelen migrar hacia el norte y pasan el verano y el principio del otoño en las aguas de Cape Cod o del Canadá atlántico en busca de presas».

Actualmente, según los datos de seguimiento, «Contender» se desplaza cerca de la zona de Pamlico Sound en Carolina del Norte. «Ernst», por su parte, ya ha llegado al golfo de San Lorenzo en Canadá.

Estas observaciones se publican en un momento en que los expertos informan de un aumento en el número de encuentros con tiburones y de incidentes relacionados este año.

Solo este mes, se han izado banderas rojas en varias playas y algunas han sido cerradas temporalmente debido a informes de bancos de tiburones toro, que prefieren aguas cálidas, en varias playas desde Long Island hasta la zona de Rockaways.

Además, se registró que una persona que nadaba cerca de Jones Beach sufrió una mordedura de tiburón en la pierna. El incidente dejó el hueso de la víctima expuesto. Los expertos suponen que un tiburón podría ser el responsable de este ataque.

Por ello, las autoridades responsables de Long Island han reforzado las medidas de seguridad. Actualmente, patrullas marítimas vigilan regularmente las zonas costeras, mientras drones modernos sobrevuelan la zona para controlar constantemente los movimientos de estos depredadores ancestrales.

Los expertos destacan que estos sistemas de seguimiento son fundamentales para estudiar mejor la migración de los tiburones, predecir sus rutas y garantizar la seguridad de las personas que visitan las playas.