Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande

·2.7K·Mundo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande

La presencia de grandes tiburones blancos en el océano Atlántico ha vuelto a captar la atención de científicos y entusiastas del mar. Los expertos están rastreando vía satélite a un gran tiburón blanco llamado «Ernst», registrado cerca de la parte oriental de Long Island, en EE. UU. Lo más interesante es que los expertos indican que uno de los tiburones blancos más grandes jamás detectados en el Atlántico podría estar siguiendo la misma trayectoria.

Según los datos, «Ernst», una hembra de tiburón blanco de 12 pies (unos 3,7 metros) y 1 000 libras (casi 454 kilogramos), fue registrada por primera vez el 20 de junio por un sistema de seguimiento especial cerca de las costas de Montauk, en el estado de Nueva York. Después, se dirigió hacia Cape Cod y continuó su movimiento hacia el norte.

Los científicos creen que hacia la misma zona se dirige un tiburón blanco aún mayor, apodado «Contender». Según los datos del sistema de seguimiento de tiburones de la organización OCEARCH, este tiburón gigante mide 14 pies (unos 4,3 metros) y pesa más de 1 700 libras (más de 770 kilogramos). Es considerado uno de los tiburones blancos más grandes registrados en el Atlántico.

Los resultados del seguimiento muestran que «Ernst» y «Contender» utilizan casi la misma ruta migratoria. Ambos tiburones blancos se desplazan hacia el norte desde las costas de Florida y continúan nadando a lo largo de la costa atlántica. Según los datos de la plataforma de seguimiento OCEARCH consultados por The Post, si mantienen su ruta migratoria habitual, es muy probable que pasen cerca de Long Island durante la temporada de verano.

Un gran tiburón es sujetado junto a un barco con cuerdas.

Un representante de OCEARCH comentó al diario The Sun sobre la migración estacional de los tiburones:

«Los tiburones blancos del Atlántico Noroeste suelen migrar hacia el norte y pasan el verano y el principio del otoño en las aguas de Cape Cod o del Canadá atlántico en busca de presas».

Actualmente, según los datos de seguimiento, «Contender» se desplaza cerca de la zona de Pamlico Sound en Carolina del Norte. «Ernst», por su parte, ya ha llegado al golfo de San Lorenzo en Canadá.

Estas observaciones se publican en un momento en que los expertos informan de un aumento en el número de encuentros con tiburones y de incidentes relacionados este año.

Solo este mes, se han izado banderas rojas en varias playas y algunas han sido cerradas temporalmente debido a informes de bancos de tiburones toro, que prefieren aguas cálidas, en varias playas desde Long Island hasta la zona de Rockaways.

Además, se registró que una persona que nadaba cerca de Jones Beach sufrió una mordedura de tiburón en la pierna. El incidente dejó el hueso de la víctima expuesto. Los expertos suponen que un tiburón podría ser el responsable de este ataque.

Un tiburón blanco nada bajo aguas de tonos verdosos.

Por ello, las autoridades responsables de Long Island han reforzado las medidas de seguridad. Actualmente, patrullas marítimas vigilan regularmente las zonas costeras, mientras drones modernos sobrevuelan la zona para controlar constantemente los movimientos de estos depredadores ancestrales.

Los expertos destacan que estos sistemas de seguimiento son fundamentales para estudiar mejor la migración de los tiburones, predecir sus rutas y garantizar la seguridad de las personas que visitan las playas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosPor qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchosHoy, 00:14Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes