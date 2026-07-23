La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Un video grabado en un jardín de infancia en Gaziantep, Turquía, ha sido visto millones de veces en las redes sociales, ganándose el corazón de muchos usuarios. El cariño y la dedicación de la educadora hacia los niños no dejaron a nadie indiferente.
El video muestra a la educadora cubriendo con ternura a los niños dormidos y, al acercarse a una niña pequeña que no podía conciliar el sueño, la abraza y se acuesta a su lado para calmarla y hacerla dormir. Estos momentos sinceros fueron recibidos con calidez por muchos padres y espectadores.
En los comentarios, los usuarios destacan que contar con educadoras así es una gran fortuna para los niños, enfatizando que el amor y la atención son la parte más importante de cualquier educación, mientras envían su gratitud y buenos deseos a la mujer del video.
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