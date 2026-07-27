Un enorme bisonte embiste un coche: la aterradora escena fue grabada en video

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Un enorme bisonte embiste un coche: la aterradora escena fue grabada en video

Un peligroso incidente presenciado por turistas en el famoso Parque Nacional de Yellowstoneen EE. UU. ha generado un gran debate en las redes sociales. Un enorme bisonte atacó repentinamente a un automóvil que circulaba por la carretera, golpeándolo con fuerza. Como resultado del incidente, uno de los neumáticos del vehículo reventó.

Este suceso quedó grabado en video y fue publicado el miércoles por una usuaria de TikTok llamada Tonya Names . En la descripción del video, relató que antes de acercarse al SUV que iba despacio enfrente, intentó subir la ventanilla del coche, y fue justo en ese momento cuando el enorme bisonte se abalanzó inesperadamente sobre el vehículo.

En el video se escucha claramente el sonido del aire saliendo del neumático del coche tras el fuerte impacto del bisonte. Después de esto, el conductor del SUV se vio obligado a detener el vehículo en el arcén. El video no aclara cuántas personas iban dentro del automóvil.

Este no es el primer incidente peligroso relacionado con bisontes en el Parque Nacional de Yellowstone. A finales de junio de este año, Fishing Bridge situado al norte de la zona de Mud Volcano , un niño de 12 años resultó herido por el ataque de un bisonte y fue hospitalizado.

Asimismo, a principios de julio se registró otro incidente. Yellowstone Lake cerca de la zona de Bridge Bay Compound , un hombre de 65 años llamado Carl Isom-McDaniel , que paseaba con su nieta, también sufrió el ataque de un bisonte.

Según su testimonio, el bisonte no había mostrado ninguna conducta agresiva previamente. «No parecía agresivo, pero en un momento dado eligió su objetivo», recordó Carl Isom-McDaniel.

Los expertos instan a los visitantes del Parque Nacional de Yellowstone a no acercarse a los animales salvajes, mantener una distancia de seguridad y no perturbar sus movimientos. Dado que estos animales pueden parecer tranquilos por fuera, pueden atacar de forma inesperada en cualquier momento.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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