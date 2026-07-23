Se ha anunciado la palabra más bella del mundo

Un jurado internacional ha determinado la palabra más bella del mundo. Como ganadora, se eligió una palabra del idioma maorí, el pueblo indígena de Nueva Zelanda: « kaitiakitanga » fue seleccionada.

Según losexpertos, esta palabra expresa la idea de proteger la naturaleza, tener una actitud responsable hacia el medio ambiente y preservarlo para las generaciones futuras. Al elegir al ganador, los criterios principales no fueron solo la sonoridad de la palabra, sino también su significado profundo, su importancia cultural y su relevancia para el mundo actual.

En el concurso participaron 223 palabras de más de 75 idiomas de todo el mundo. A la fase final llegaron palabras famosas y únicas como « saudade »en portugués, « ikigai »en japonés, « hiraeth »en galés, « ubuntu » en zulú, así como « luftmensch » en yiddish.

Los organizadores del concurso señalan que el proyecto tiene como objetivo dar a conocer al público general palabras únicas que existen en diversos idiomas, que no pueden traducirse completa o precisamente a otros, promoviendo su significado y valores culturales.