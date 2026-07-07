Un juguete viral envía a niños al hospital

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Un juguete viral envía a niños al hospital

Recientemente popularizado en todo el mundo, NeeDoh se ha informado que los juguetes sensoriales pueden representar un grave riesgo para los niños. Los médicos advierten que calentar, congelar o meter estos juguetes en el microondas está causando quemaduras graves.

Los expertos explican que, NeeDoh la masa pegajosa del interior puede generar presión bajo altas temperaturas, provocando que el juguete explote. Como resultado, la masa hirviendo puede causar quemaduras severas en la cara, las manos y otras partes del cuerpo. Aunque el fabricante advierte en las cajas que no se deben calentar ni congelar, los niños no siguen estas reglas debido a desafíos peligrosos en las redes sociales.

El juguete antiestrés morado NeeDoh Nice Cube y su caja.

En el estado de Misuri, EE. UU., una niña de siete años sufrió quemaduras graves tras la explosión de un juguete calentado en el microondas y tuvo que someterse a una cirugía de injerto de piel. Se han registrado casos similares en el Reino Unido, Chicago y Nuevo México.

Los médicos destacan que tales lesiones pueden provocar cicatrices, pérdida de visión y otras complicaciones graves, instando a los padres a advertir a sus hijos sobre los desafíos peligrosos en Internet. Además, se recomienda que NeeDoh y juguetes similares nunca se calienten, congelen ni se dejen en lugares calientes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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