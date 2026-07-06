Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra

·60·Mundo
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra

Científicos han presentado nuevos cálculos científicos sobre cuánto tiempo más puede persistir la vida en el planeta Tierra. Según los resultados del estudio, la biosfera en su forma actual podría durar mucho más de lo previsto anteriormente, aproximadamente 1.800 millones de años más.

JGR Atmospheres El estudio, publicado en la revista científica, destaca que las plantas y el proceso de fotosíntesis en la Tierra son mucho más estables de lo que indicaban teorías anteriores. Esto significa que los ecosistemas que sustentan la vida podrían seguir funcionando durante miles de millones de años más.

Los científicos señalan que el Sol se vuelve gradualmente más brillante y caliente durante su evolución natural. Hoy en día, emite aproximadamente un tercio más de energía que hace 4.500 millones de años. Según las estimaciones de los expertos, el Sol seguirá calentándose durante unos 5.000 millones de años más, antes de pasar a la siguiente etapa de su ciclo de vida.

Un dato interesante es que, en 1982, el científico británico James Lovelock predijo que la vida basada en la fotosíntesis solo persistiría en la Tierra durante otros 100 millones de años . El nuevo estudio amplía este plazo en casi 18 veces , estimándolo en 1.800 millones de años.

Sin embargo, no todos los científicos creen que este escenario se cumplirá. Según el astrobiólogo Jacob Haqq-Misra, los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana podrían acelerar el calentamiento global y poner en peligro la biosfera mucho antes.

Los expertos advierten que si el cambio climático global continúa al ritmo actual, el entorno natural de la Tierra podría enfrentar graves riesgos en tan solo 6.000 a 7.000 años .

Los autores del estudio recuerdan que la fotosíntesis es la base de la vida en la Tierra. Si la temperatura alcanza niveles demasiado altos, este proceso se detendrá. Como resultado, las plantas desaparecerán, la cadena alimentaria se romperá y la vida tal como la conocemos no podrá existir.

Al mismo tiempo, la comunidad científica subraya que el destino de la Tierra depende no solo de los procesos cósmicos naturales, sino también directamente de la relación de la humanidad con el clima.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una joven que limpió un baño espacial se convirtió en líder de un proyecto sobre MarteUna joven que limpió un baño espacial se convirtió en líder de un proyecto sobre MarteAyer, 22:26El perro llamado Tsunami encontró con vida a 26 personas bajo los escombrosEl perro llamado Tsunami encontró con vida a 26 personas bajo los escombrosAyer, 21:58El número de víctimas del terremoto en Venezuela se acerca a los 3 000El número de víctimas del terremoto en Venezuela se acerca a los 3 000Ayer, 21:52¿Por qué Mojtaba Khamenei no asistió al funeral de su padre?¿Por qué Mojtaba Khamenei no asistió al funeral de su padre?Ayer, 21:15La misteriosa cueva en la roca sigue asombrando a los científicosLa misteriosa cueva en la roca sigue asombrando a los científicosAyer, 20:40Ronaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremotoRonaldo envía un mensaje de video a un niño que perdió a su familia en un terremotoAyer, 18:19
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos