Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra

Científicos han presentado nuevos cálculos científicos sobre cuánto tiempo más puede persistir la vida en el planeta Tierra. Según los resultados del estudio, la biosfera en su forma actual podría durar mucho más de lo previsto anteriormente, aproximadamente 1.800 millones de años más.

JGR Atmospheres El estudio, publicado en la revista científica, destaca que las plantas y el proceso de fotosíntesis en la Tierra son mucho más estables de lo que indicaban teorías anteriores. Esto significa que los ecosistemas que sustentan la vida podrían seguir funcionando durante miles de millones de años más.

Los científicos señalan que el Sol se vuelve gradualmente más brillante y caliente durante su evolución natural. Hoy en día, emite aproximadamente un tercio más de energía que hace 4.500 millones de años. Según las estimaciones de los expertos, el Sol seguirá calentándose durante unos 5.000 millones de años más, antes de pasar a la siguiente etapa de su ciclo de vida.

Un dato interesante es que, en 1982, el científico británico James Lovelock predijo que la vida basada en la fotosíntesis solo persistiría en la Tierra durante otros 100 millones de años . El nuevo estudio amplía este plazo en casi 18 veces , estimándolo en 1.800 millones de años.

Sin embargo, no todos los científicos creen que este escenario se cumplirá. Según el astrobiólogo Jacob Haqq-Misra, los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana podrían acelerar el calentamiento global y poner en peligro la biosfera mucho antes.

Los expertos advierten que si el cambio climático global continúa al ritmo actual, el entorno natural de la Tierra podría enfrentar graves riesgos en tan solo 6.000 a 7.000 años .

Los autores del estudio recuerdan que la fotosíntesis es la base de la vida en la Tierra. Si la temperatura alcanza niveles demasiado altos, este proceso se detendrá. Como resultado, las plantas desaparecerán, la cadena alimentaria se romperá y la vida tal como la conocemos no podrá existir.

Al mismo tiempo, la comunidad científica subraya que el destino de la Tierra depende no solo de los procesos cósmicos naturales, sino también directamente de la relación de la humanidad con el clima.