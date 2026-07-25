Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchos

·87·Mundo
Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchos

El defensa de la selección española Marc Cucurella destaca en el campo por su cabello largo y rizado. Resulta que esto no es una simple imagen, sino que tiene una razón emotiva relacionada con su familia.

Mateo, el hijo mayor del futbolista, fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista. El niño tiene un desarrollo del habla limitado y no puede comunicarse como los adultos. Sin embargo, Mateo reconoce a su padre en el campo precisamente por su cabello largo. Por esta razón, Cucurella lleva años sin cortarse el pelo.

La familia del futbolista no superó esta prueba fácilmente. Para obtener el diagnóstico y encontrar una escuela y especialistas adecuados, atravesaron muchas dificultades. A lo largo de su carrera, Marc siempre se ha regido por un principio.

Marc Cucurella posa con su familia en el estadio frente a un trofeo.

«Primero encuentro una escuela adecuada para mi hijo y luego pienso en el club», afirmó Cucurella.

Según él, los trofeos en el fútbol se olvidarán algún día, pero la felicidad y la vida de su hijo están por encima de cualquier campeonato.

Marc y su esposa Claudia no ocultan el diagnóstico de su hijo. Con esto, su objetivo es brindar apoyo moral a otras familias que crían a niños con autismo. Para el futbolista, la mayor victoria no es un campeonato, sino el cariño y la confianza de sus hijos.

Marc CucurellaEspañaMateoClaudia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Las declaraciones de Drapatiy provocan un escándalo: ¿cómo respondió Moscú?Hoy, 00:32Otra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittOtra hija de Angelina Jolie quiere renunciar al apellido de Brad PittAyer, 22:43Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Un perro «delata» a un deudor de pensión alimenticia escondido en un sofá (video)Ayer, 22:35Monedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosMonedas de oro revelan un secreto marítimo de 30 añosAyer, 22:34Un activista termina su huelga de hambre tras 26 díasUn activista termina su huelga de hambre tras 26 díasAyer, 21:09Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grandeUn gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grandeAyer, 20:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes