Por qué Marc Cucurella nunca se corta el cabello: La razón que hizo llorar a muchos

El defensa de la selección española Marc Cucurella destaca en el campo por su cabello largo y rizado. Resulta que esto no es una simple imagen, sino que tiene una razón emotiva relacionada con su familia.

Mateo, el hijo mayor del futbolista, fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista. El niño tiene un desarrollo del habla limitado y no puede comunicarse como los adultos. Sin embargo, Mateo reconoce a su padre en el campo precisamente por su cabello largo. Por esta razón, Cucurella lleva años sin cortarse el pelo.

La familia del futbolista no superó esta prueba fácilmente. Para obtener el diagnóstico y encontrar una escuela y especialistas adecuados, atravesaron muchas dificultades. A lo largo de su carrera, Marc siempre se ha regido por un principio.

«Primero encuentro una escuela adecuada para mi hijo y luego pienso en el club», afirmó Cucurella.

Según él, los trofeos en el fútbol se olvidarán algún día, pero la felicidad y la vida de su hijo están por encima de cualquier campeonato.

Marc y su esposa Claudia no ocultan el diagnóstico de su hijo. Con esto, su objetivo es brindar apoyo moral a otras familias que crían a niños con autismo. Para el futbolista, la mayor victoria no es un campeonato, sino el cariño y la confianza de sus hijos.