Avistan un banco único de tiburones peregrinos gigantes en las costas de Irlanda

Las costas de Irlanda se convierten cada año en un hogar crucial para uno de los peces más grandes del mundo: el tiburón peregrino Estas criaturas marinas gigantescas pero totalmente inofensivas para los humanos asombran a los turistas y amantes de la naturaleza al nadar muy cerca de la orilla. Por esta razón, Irlanda es considerada uno de los lugares más famosos para observar tiburones peregrinos en su hábitat natural.

Cada año, desde abril hasta principios de julio, así como en agosto y septiembre, cientos de tiburones peregrinos acuden a las costas occidentales y sudoccidentales de Irlanda para alimentarse de plancton y copépodos. La bahía de Donegalhasta el condado de CorkLa región es reconocida como uno de los mejores lugares del mundo para su avistamiento.

Según los expertos del Grupo de Investigación de Tiburones Peregrinos de Irlanda (ISBG), estos tiburones habitan en zonas que van desde Escocia hasta Nueva Zelanda. Sin embargo, es precisamente en Irlanda donde se acercan más a la costa. Con una longitud de hasta 10 metros, el tiburón peregrino es la segunda especie de pez más grande del mundo, se alimenta exclusivamente de plancton y no representa ningún peligro para los humanos.

Esta especie estuvo al borde de la extinción debido a la pesca intensiva durante las décadas de 1950 y 1960. No obstante, tras la captura del último tiburón peregrino en Irlanda en 1984, su población comenzó a recuperarse lentamente. A pesar de ello, a nivel internacional la especie sigue estando catalogada como amenazada.

Desde 2022, los tiburones peregrinos cuentan con protección especial bajo la legislación irlandesa. Se han implementado normas específicas para las embarcaciones turísticas, exigiendo mantener una distancia segura y evitar perturbar a los tiburones mientras se alimentan o se reproducen.

Segúnlos expertos, observar de cerca a los tiburones peregrinos en el mar no es solo un milagro natural único, sino también una experiencia inolvidable que perdurará en la memoria de todo visitante en Irlanda.