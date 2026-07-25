A los 10 años, Ralph va a la escuela sobre sus manos y conmueve las redes

·63·Mundo
A los 10 años, Ralph va a la escuela sobre sus manos y conmueve las redes

Ralph, que vive en la provincia de Davao Oriental, tiene apenas 10 años. Nació con una condición congénita que limita su movilidad y, desde muy pequeño, se acostumbró a desplazarse apoyándose en sus manos.

Llegar a la escuela todos los días es un reto especial para él. En el camino, Ralph utiliza únicamente la fuerza de sus brazos. Ni las burlas de algunas personas ni las diversas dificultades han apagado su interés por estudiar. Se esfuerza por no faltar ni un sola día siempre que es posible.

Ralph sueña con convertirse en abogado en el futuro. Por eso, considera cada clase como un paso importante hacia su objetivo. La madre del niño también está a su lado todos los días para ayudarlo a ir a la escuela y en sus tareas cotidianas.

Después de que la historia de Ralph se hiciera pública, el gobierno local le concedió una beca. Este apoyo le servirá para continuar su educación y acercarse a su sueño de ser abogado.

RalfDavao Oriental
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un lujoso reloj regalado a Ronaldo por un joyero uzbeko genera revuelo en InternetUn lujoso reloj regalado a Ronaldo por un joyero uzbeko genera revuelo en InternetAyer, 23:59Alemania: una avioneta se estrella contra el tejado de una casa y deja víctimasAlemania: una avioneta se estrella contra el tejado de una casa y deja víctimasAyer, 21:11La estrella del fútbol Mbappé visto con su novia: Las imágenes de París causan revueloLa estrella del fútbol Mbappé visto con su novia: Las imágenes de París causan revueloAyer, 20:39Japón deporta a otros dos ciudadanos uzbekos en situación irregularJapón deporta a otros dos ciudadanos uzbekos en situación irregularAyer, 18:12Subastan el balón de la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo" de Maradona (vídeo)Subastan el balón de la "Mano de Dios" y el "Gol del siglo" de Maradona (vídeo)Ayer, 18:04Escándalo en la India: una nuera ataca los genitales de su suegro con un cuchilloEscándalo en la India: una nuera ataca los genitales de su suegro con un cuchilloAyer, 16:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La extraña petición de Lamine Yamal a la Federación española genera un gran debate
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
La foto de Lamine Yamal con fajos de billetes tras la final genera debate en redes
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
Dos hermanas descubren su propia foto en una casa de alquiler
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes