A los 10 años, Ralph va a la escuela sobre sus manos y conmueve las redes

Ralph, que vive en la provincia de Davao Oriental, tiene apenas 10 años. Nació con una condición congénita que limita su movilidad y, desde muy pequeño, se acostumbró a desplazarse apoyándose en sus manos.

Llegar a la escuela todos los días es un reto especial para él. En el camino, Ralph utiliza únicamente la fuerza de sus brazos. Ni las burlas de algunas personas ni las diversas dificultades han apagado su interés por estudiar. Se esfuerza por no faltar ni un sola día siempre que es posible.

Ralph sueña con convertirse en abogado en el futuro. Por eso, considera cada clase como un paso importante hacia su objetivo. La madre del niño también está a su lado todos los días para ayudarlo a ir a la escuela y en sus tareas cotidianas.

Después de que la historia de Ralph se hiciera pública, el gobierno local le concedió una beca. Este apoyo le servirá para continuar su educación y acercarse a su sueño de ser abogado.