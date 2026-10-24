Un hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposa

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Un hombre en Taiwán condenado tras usar un robot aspirador para exponer la infidelidad de su esposa

En Taiwán, un hombre fue condenado a cinco meses de prisión por grabar la infidelidad de su esposa usando un robot aspirador. Irónicamente, aunque los videos ayudaron a probar la traición, terminaron convirtiéndose en pruebas en su contra.

Según medios taiwaneses, el hombre, cuya identidad no fue revelada, demandó a su esposa y a su amante tras descubrir su relación. Sin embargo, su esposa y el amante presentaron una contrademanda por haberlos grabado sin su consentimiento.

La pareja se casó en 2021 y vivía con los padres del hombre. También tenían una casa de campo. En 2023, durante una visita, el hombre encontró un cepillo de dientes desconocido y comenzó a dudar de la fidelidad de su esposa.

Al revisar las cámaras de seguridad del garaje, vio a un hombre que ya había visto llevando a su esposa a casa. Cuando le pidió explicaciones, ella negó cualquier infidelidad y él le creyó.

Tres meses después, descubrió por casualidad la relación de su esposa. Queriendo sorprenderla, controló remotamente el robot aspirador mediante una aplicación. Al activar la cámara, vio a su esposa con el hombre que había visto antes en la cámara de seguridad.

Aunque quería confrontarlos, decidió esperar para reunir pruebas para el juicio. El video mostraba a su esposa abrazada con su amante, sin ropa dentro de la casa, mientras el otro hombre estaba sentado en el sofá.

Basándose en los videos, el hombre exigió 2 millones de dólares taiwaneses (unos 68 000 dólares) en daños. El tribunal concluyó que la relación superaba la amistad y obligó a los amantes a pagar 500 000 dólares taiwaneses al esposo.

Sin embargo, su victoria judicial fue breve. Su esposa presentó una contrademanda alegando que los grabó sin consentimiento mediante el robot aspirador. Así, las pruebas que recopiló se convirtieron en evidencia de su propio delito.

El hombre intentó justificar sus acciones, pero el tribunal subrayó que las obligaciones conyugales no prevalecen sobre el derecho a la privacidad. No tenía derecho a grabarlos sin su consentimiento.

Según la ley taiwanesa, grabar o revelar la vida privada de alguien sin su consentimiento conlleva hasta tres años de prisión y una multa de hasta 300 000 dólares taiwaneses. El hombre fue condenado a cinco meses de cárcel y una multa de 150 000 dólares taiwaneses.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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