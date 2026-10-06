Espía china arrestada en EE. UU.: ¿a quién vigilaba?

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Espía china arrestada en EE. UU.: ¿a quién vigilaba?

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. en California ha detenido a una mujer de 34 años residente en el estado, bajo sospecha de haber vigilado a uno de los hijos del presidente taiwanés Lai Ching-te por encargo de las autoridades chinas. Así lo informó Reuters.

Se ha dado a conocer que Wangin Zhang, conocida como Heather, fue capturada el 4 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras se preparaba para volar a China. Zhang ha sido acusada de actuar como agente no registrado de un Estado extranjero.

Según datos del FBI, Zhang viajó a Seattle en 2025 por órdenes de las autoridades chinas. Allí, vigiló al hijo del presidente taiwanés y a sus familiares, enviando fotos, videos e información sobre las matrículas de sus vehículos a las autoridades chinas.

El primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California, Bill Essayli, señaló que Zhang utilizó medidas y métodos especiales para evitar ser detectada. Además, no informó a las autoridades estadounidenses que actuaba bajo órdenes de un gobierno extranjero.

La oficina presidencial de Taiwán calificó las acciones de Zhang como un «caso típico de represión transnacional». Los representantes de la oficina expresaron su gratitud al gobierno de EE. UU. por proteger a los ciudadanos taiwaneses.

«Nuestro país condena enérgicamente tales actos bárbaros basados en el desprecio por los derechos humanos y la soberanía de los Estados», declaró Karen Kuo, portavoz de la oficina presidencial.

Por el momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por Reuters. Tampoco se sabe si Zhang cuenta con un abogado.

Se informa que se espera que comparezca ante un tribunal federal en Los Ángeles el 6 de octubre, donde se podrían tratar cuestiones procesales preliminares sobre los cargos en su contra.

Como contexto, Lai Ching-te y su Partido Democrático Progresista enfatizan regularmente la identidad única de Taiwán frente a China. Pekín, por su parte, considera a Taiwán como parte del territorio chino.

Lai Ching-te sostiene que solo el pueblo taiwanés puede decidir el futuro de la isla.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán. Sin embargo, Washington es uno de los socios internacionales más importantes de la isla y su principal proveedor de armas.

Wangin ZhangLai Ching-teFBIAutoridades chinasEspionaje
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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