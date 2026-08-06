La carta de una mujer de Namangán conmovió a un turista taiwanés

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La carta de una mujer de Namangán conmovió a un turista taiwanés

del empresario taiwanés a Uzbekistán provocó un amplio debate en Reddit. Había llegado a Namangán por un viaje de negocios de 15 días y se alojaba en un hotel.

El empresario dejaba cada día, como de costumbre, una propina de un dólar para la mujer que limpiaba su habitación. Sin embargo, nadie tocó el dinero. Entonces añadió otro dólar y dejó una nota: «Esto es para usted».

Al día siguiente, lo esperaba una carta sincera. La mujer que limpiaba las habitaciones escribió que su hijo tenía cáncer y que compraría fruta para él con los 2 dólares dejados. Estas palabras conmovieron profundamente al huésped taiwanés.

Según explicó, fue precisamente este suceso el que le hizo comprender que una pequeña propina, que para él parecía insignificante, podía tener una gran importancia en la vida de algunas personas. Al abandonar el hotel, dejó otros 20 dólares para la mujer como muestra de gratitud y apoyo.

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