La situación en el escenario geopolítico internacional se está intensificando a un nivel sin precedentes. Según un análisis publicado por el prestigioso diario Financial Times (FT) , el número de conflictos armados y enfrentamientos militares en la Tierra ha alcanzado su nivel más alto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Los analistas del International Crisis Group advierten seriamente que los enfrentamientos que ocurren en diferentes puntos del mundo corren el riesgo de converger en una catástrofe global total: una Tercera Guerra Mundial.

65 conflictos activos en todo el planeta: ¿de dónde viene el peligro?

Según las estimaciones de los expertos, actualmente hay un total de 65 conflictos armados en curso en el mundo:

Tensión en el frente ucraniano: Las operaciones militares a gran escala en Europa han desestabilizado no solo la seguridad regional, sino también la arquitectura de seguridad global;

Confrontación intensa en Oriente Medio: Los enfrentamientos directos e indirectos entre Estados Unidos e Irán amenazan con envolver a toda la región;

Presión en el estrecho de Taiwán: La tensión militar en torno a la isla de Taiwán eleva al máximo el riesgo de un conflicto militar directo entre dos superpotencias: Estados Unidos y China;

Nuevo eje geopolítico: El acercamiento militar y político entre Moscú, Pekín, Teherán y Pionyang forma un nuevo centro de poder contra la coalición occidental, agravando la inestabilidad global.

Umbral de la guerra mundial: dos preguntas decisivas

Los analistas señalan que la inmersión del mundo en un nuevo torbellino de guerra, o su prevención, depende directamente de dos decisiones estratégicas que se tomarán en un futuro próximo:

¿Atacará Rusia a un país de la OTAN? Tal medida activaría el Artículo 5 de la Alianza, lo que llevaría inevitablemente a una confrontación abierta entre potencias nucleares;

¿Intentará China recuperar Taiwán por la fuerza? Debido a las garantías de seguridad de Estados Unidos hacia Taiwán, esta situación se convertiría en una gran guerra naval y aérea en la región del Pacífico.

Se espera que estas dos pruebas cruciales definan los límites de la seguridad y la paz de la humanidad en las próximas décadas.