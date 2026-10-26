Sensación política en Serbia: Vučić reconoce su derrota en las elecciones anticipadas

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Sensación política en Serbia: Vučić reconoce su derrota en las elecciones anticipadas

Un giro inesperado e histórico ha tenido lugar en el escenario político serbio: el expresidente del país, Aleksandar Vučić, ha reconocido oficialmente la derrota de su fuerza política en las elecciones parlamentarias anticipadas. Así lo informó la publicación «Strana», citando a los influyentes medios serbios Nova y Blic.

Según las estimaciones iniciales, la principal fuerza de oposición, «Lista de protesta estudiantil» (Studencheskiy protestniy spisok) obtiene una victoria convincente y tiene la oportunidad de formar el nuevo gobierno.

«Hemos perdido»: una declaración abierta e inesperada de Vučić

Tras el cierre de los colegios electorales, Aleksandar Vučić se dirigió a los periodistas sin ocultar el panorama inicial:

  • El reconocimiento de la derrota: «Todavía no tenemos los resultados finales. Pero basándonos en los datos preliminares, está claro que hemos perdido estas elecciones. La “Lista de protesta estudiantil” ha ganado», subrayó el político;

  • Resultados de la votación: Aunque el recuento de votos no ha concluido por completo, se ha admitido que es imposible reducir la brecha entre las fuerzas líderes y las que quedan atrás.

Parlamento de 250 escaños: ¿cómo se reparten los mandatos?

La distribución preliminar de los 250 escaños de diputados en la Skupština (parlamento) de Serbia es la siguiente:

  • «Lista de protesta estudiantil» — 135 escaños: La coalición de oposición obtiene la mayoría absoluta en el parlamento, teniendo derecho a tomar decisiones y formar gobierno de forma independiente, sin necesidad de coalición;

  • Coalición «Serbia Unida» — 105 escaños: El bloque gobernante en torno al Partido Progresista Serbio quedó en segundo lugar con 105 mandatos;

  • Se esperan los protocolos finales: La comisión electoral oficial aún no ha anunciado los resultados finales, pero no se esperan cambios drásticos en la relación de fuerzas.

Los resultados de estas elecciones podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la política interna de Serbia y en los procesos geopolíticos de los Balcanes.

Aleksandar VučićElecciones parlamentarias serbiasSkupštinaPartido Progresista SerbioSerbia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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