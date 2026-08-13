Las recientes relaciones entre el presidente serbio Aleksandar Vučić y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski han atraído la atención de políticos y diplomáticos internacionales. Politico basándose en el análisis de expertos, reveló qué intereses se esconden realmente detrás de este inesperado acercamiento diplomático.

Según los especialistas, estos vínculos no son un simple contacto político simbólico, sino que se basan en importantes cálculos militares, económicos y geopolíticos.

«la Unión Europea y una táctica preelectoral para suavizar sus críticas»

Según Florian Bieber, director del Centro de Estudios del Sudeste de Europa de la Universidad de Graz, para Vučić es necesario reforzar los vínculos con Kyiv, ante todo, para mantener su reputación ante Bruselas (la Unión Europea):

«Vučić espera recibir menos críticas de la Unión Europea en los próximos meses gracias a sus relaciones estrechas, o al menos simbólicamente cordiales, con Zelenski. De este modo, intenta crear cierta influencia en la UE antes de las elecciones previstas en Serbia», afirma Bieber.

Las armas que la OTAN no puede proporcionar: la importancia de las municiones serbias para Ucrania

Sin embargo, el aspecto más práctico e importante de este acercamiento está relacionado con la defensa. Serbia es actualmente uno de los pocos países que producen las municiones indispensables para los sistemas de artillería y los tanques de calibres soviéticos que todavía utiliza el ejército ucraniano.

Los países de la OTAN producen muy pocas municiones de este tipo. Por ello, pese a la posición política de Vučić, la cooperación con Serbia se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para Kyiv.

«En las circunstancias actuales, Ucrania se ve obligada a pensar únicamente en sus necesidades más urgentes y vitales. En esta situación, Vučić es un socio sumamente importante para Kyiv», añade el experto.

La visita de Zelenski a Belgrado y la crisis de Kosovo

El 8 de agosto de este año, Volodímir Zelenski llegó a Belgrado en visita oficial. Vučić recibió personalmente a su homólogo, tras lo cual los líderes celebraron negociaciones de alto nivel. Al término de la visita, el dirigente serbio volvió a respaldar públicamente la «integridad territorial» de Ucrania.

Sin embargo, el momento más polémico de la visita fue la postura de Zelenski sobre la cuestión de Kosovo:

Apoyo a Serbia: El dirigente ucraniano defendió oficialmente la posición de Belgrado sobre la soberanía de Kosovo.

La dura reacción de Pristina: Tras esta declaración, se retiró de inmediato la enorme pancarta «Libertad para Ucrania», instalada en el centro de Pristina desde 2022. El ministro de Exteriores de Kosovo, Glauk Konjufca, expresó su profunda decepción por la decisión de Zelenski.

Un comercio de al menos 500 millones de dólares y un acuerdo de libre comercio

Además de la cooperación militar y política, Belgrado y Kyiv también están desarrollando rápidamente sus relaciones económicas. Según Vučić, el comercio entre ambos países ya ha alcanzado los 500 millones de dólares .

Tras la reunión, el dirigente serbio tampoco descartó la posibilidad de firmar en el futuro con Ucrania un acuerdo de libre comercio .

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