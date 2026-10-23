Las calles de Belgrado, capital de Serbia, se han convertido de nuevo en el escenario de manifestaciones masivas. A pocos días de unas elecciones parlamentarias anticipadas decisivas, cerca de 150 000 ciudadanos se reunieron en un mitin organizado por la oposición y los movimientos de protesta del país.

DW informa, citando a la agencia AFP que los participantes en la manifestación masiva del 22 de octubre exigieron el fin total del régimen del actual jefe de Estado Aleksandar Vučić, llamando a los votantes a apoyar a una nueva fuerza política nacida de la protesta estudiantil: la «Lista de los estudiantes».

Una ola de dos años nacida de una tragedia: ¿cuál es la causa de las elecciones?

Las elecciones parlamentarias anticipadas previstas para el 25 de octubre son el resultado de una crisis social y política aguda que no ha dejado de sacudir al país durante casi dos años:

La tragedia de Novi Sad: El detonante de estas protestas a gran escala fue el derrumbe del techo de la estación de tren de Novi Sad, recientemente renovada, en noviembre de 2024;

16 víctimas y corrupción: En aquel momento, la prensa independiente y la oposición señalaron la corrupción de alto nivel en los órganos estatales como el factor principal de esta tragedia que costó la vida a 16 personas;

La irrupción de los estudiantes en la escena: Los jóvenes y los estudiantes se convirtieron rápidamente en el corazón de la ola de protesta que inundó todo el país. De su unión nació el poderoso bloque político llamado «Lista de los estudiantes».

«Sin políticos profesionales»: ¿cuál es la diferencia de la «Lista de los estudiantes»?

A diferencia de los partidos tradicionales, esta nueva estructura no tiene un líder único:

Composición de los representantes: La lista del movimiento no incluye políticos experimentados, sino científicos, activistas de la sociedad civil y figuras públicas reconocidas que se han ganado la confianza del pueblo;

La unión de la oposición: La mayor parte de los partidos de oposición serbios dejaron de lado sus ambiciones, se retiraron de la carrera electoral y llamaron a sus votantes a votar por el movimiento estudiantil.

Sondeos impactantes: los estudiantes superan al partido de Vučić

Los últimos estudios sociales realizados por el proyecto «Nueva pensamiento político serbio» muestran que podría producirse un cambio político sensacional en el país:

Sondeo del 20 de octubre: Entre los participantes, 44,5 % declararon que votarían por la «Lista de los estudiantes». El Partido Progresista Serbio en el poder, en el que se apoya el presidente Vučić, fue respaldado por 42,7 % de los encuestados;

Crecimiento estable: En el sondeo de principios de octubre, los estudiantes ya superaban a las fuerzas en el poder con un 44,4 % frente al 41,7 %.

El plan secreto de Vučić: ¿regreso de la presidencia al cargo de Primer Ministro?

La principal demanda de las manifestaciones es la salida completa de Aleksandar Vučić de la política. Sin embargo, los expertos advierten sobre un escenario inesperado:

Método para permanecer en el poder: Aunque Vučić declaró anteriormente que dejaría sus funciones de jefe de Estado, planea pasar al cargo de Primer Ministro después de las elecciones parlamentarias;

Experiencia del pasado: Vučić fue Primer Ministro de Serbia entre 2014 y 2017, y tras convertirse en presidente en 2017, confió la dirección del gobierno a sus colegas de partido. Si su partido obtiene la mayoría en las elecciones, esto le asegurará permanecer en la cima del poder.

Se espera que este enfrentamiento del 25 de octubre defina el futuro panorama político no solo de Serbia, sino de toda la región de los Balcanes.