Aleksandar Vuchic anunció que dejará la presidencia en unas semanas

Aleksandar Vuchic declaró que permanecerá en el cargo de presidente de Serbia unas semanas más antes de dimitir. Anunció esta decisión durante un mitin en Belgrado.

El líder serbio recordó que anteriormente fue criticado afirmando que nunca dejaría la presidencia. Según Vuchic, su actividad como jefe de Estado está ahora llegando a su fin.

Planea permanecer en la política incluso después de dejar la presidencia. Vuchic expresó su intención de participar en las próximas elecciones parlamentarias. Existe un plan para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero aún no se ha fijado una fecha exacta.

El mandato actual de Vuchic debía terminar en 2027. El anuncio de su dimisión se produce en un momento de intensas protestas contra la corrupción en Serbia.