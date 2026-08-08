La visita sorpresa de Zelenski a Belgrado: ¡una poderosa señal política para Moscú!

·300·Mundo
La visita sorpresa de Zelenski a Belgrado: ¡una poderosa señal política para Moscú!

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitó Belgrado la noche del 7 de agosto y se reunió con el presidente serbio Aleksandar Vučić. Se trata de la primera visita histórica de un dirigente ucraniano a Serbia desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

Este encuentro en Belgrado, que intenta mantener una posición neutral entre la Unión Europea y Rusia, está captando la atención de políticos de todo el mundo.

«Hemos iniciado un diálogo bilateral»: los primeros detalles

Después de la reunión, Volodímir Zelenski escribió en su página de una red social: «Hemos iniciado un diálogo bilateral en Serbia», — comentó brevemente.

Por su parte, el presidente serbio Aleksandar Vučić destacó que esta visita llevaría las relaciones entre ambos países a una nueva etapa. Estos son los principales asuntos que centran las negociaciones:

  • Economía y energía: El comercio bilateral y la cooperación en el sector energético;

  • Seguridad: La estabilidad regional y las garantías de seguridad;

  • Integración en la Unión Europea: Las relaciones de ambos países con la UE.

Según el servicio de prensa de la presidencia serbia, las negociaciones oficiales continuarán el 8 de agosto en el palacio presidencial de Belgrado. Al finalizar las conversaciones, los líderes ofrecerán una rueda de prensa conjunta para los medios. También está previsto que Zelenski se reúna con el primer ministro serbio Đuro Macut.

Contexto geopolítico: la posición «compleja» de Serbia

Serbia es uno de los pocos Estados del continente europeo que mantiene relaciones estrechas con Rusia. Desde 2022, Belgrado no ha impuesto sanciones a Moscú y continúa cooperando activamente en el sector energético.

Dato importante: El presidente Aleksandar Vučić se ha reunido varias veces con Vladímir Putin desde 2022, incluida su participación en el desfile del Día de la Victoria celebrado en Moscú el 9 de mayo de 2025. Por ello, la UE presiona periódicamente a Belgrado en relación con el proceso de adhesión.

Una poderosa señal para Moscú

Aunque Zelenski y Vučić se han reunido tres veces hasta ahora —en 2023 en Chisináu y Atenas, y en 2025 en Odesa—, la visita a Serbia tiene una importancia especial.

Según una fuente ucraniana de alto rango citada por la agencia AFP, la llegada de Zelenski a Belgrado se considera una señal política muy importante y dolorosa para el liderazgo ruso .

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

Volodímir ZelenskiAleksandar VučićBelgradoRusiaUnión Europea
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticiaCabello de 2,71 metros: la mujer conocida por tener el pelo más largo que su estatura vuelve a ser noticiaHoy, 16:50Dicen que Habib es uno de los luchadores favoritos de TrumpDicen que Habib es uno de los luchadores favoritos de TrumpHoy, 14:32La boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremoniaLa boda del siglo de Ronaldo: lugar y detalles de la ceremoniaHoy, 14:20Crean en China un dispositivo especial para secar las lágrimas de las noviasCrean en China un dispositivo especial para secar las lágrimas de las noviasHoy, 13:24Un aerotaxi autónomo vuela por primera vez en Kazajistán con un pasajeroUn aerotaxi autónomo vuela por primera vez en Kazajistán con un pasajeroHoy, 12:05No fue la reunión, sino el maquillaje de una mujer lo que encendió InternetNo fue la reunión, sino el maquillaje de una mujer lo que encendió InternetHoy, 11:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones