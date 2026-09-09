Aleksandar Vučić disuelve el parlamento: ¿cuándo son las elecciones en Serbia?

La situación política en Serbia se ha vuelto tensa. El presidente Aleksandar Vučić anunció su decisión de disolver el parlamento del país y convocar elecciones parlamentarias anticipadas. Las elecciones el 25 de octubre se llevarán a cabo.

Esta decisión no se trata de unas elecciones ordinarias. Las próximas elecciones parlamentarias en Serbia estaban originalmente programadas para diciembre de 2027. Ahora, el país irá a las urnas con más de un año de antelación.

¿Cuándo anunciará Vučić oficialmente la decisión?

El presidente declaró que firmaría dos documentos importantes el 8 de septiembre durante una emisión en la radio y televisión serbia.

Según él:

« Debo firmar dos decisiones: el decreto de disolución de la Skupština y la decisión de organizar las elecciones. Anunciaré ambas decisiones mañana al mediodía. Las elecciones tendrán lugar el 25 de octubre ».

Según la legislación serbia, en caso de disolución anticipada del parlamento, se deben convocar nuevas elecciones. Deben pasar al menos 45 días y un máximo de 60 días antes del día de la votación.

¿Por qué Serbia va a elecciones anticipadas?

Esta decisión se tomó en el contexto de las protestas lideradas por estudiantes que han estado ocurriendo en el país durante casi dos años.

Las protestas se intensificaron después de la muerte de 16 personas durante el colapso de una estructura en la estación de tren de Novi Sad en noviembre de 2024. Posteriormente, estudiantes y otros manifestantes exigieron responsabilidades al gobierno, organizando acciones contra la corrupción y el sistema de gobernanza.

El gobierno ha subrayado que organizar elecciones anticipadas podría reducir las tensiones políticas en la sociedad. El 7 de septiembre, el gobierno serbio presentó oficialmente al presidente la propuesta de disolver el parlamento y fijar una fecha para las elecciones.

¿Será Vučić primer ministro después de la presidencia?

Otro aspecto interesante de estas elecciones en Serbia es el futuro político de Aleksandar Vučić.

El gobernante Partido Progresista Serbio planea colocar a Vučić a la cabeza de la lista del partido para las próximas elecciones parlamentarias y proponerlo como candidato al cargo de primer ministro.

Si este escenario se cumple, Vučić podría pasar de la presidencia al cargo de primer ministro.

Es decir, no se trata solo de un cambio en la composición del parlamento — el propio líder serbio podría cambiar su función en el sistema político del país.

¿Qué importancia tienen las elecciones para Vučić?

Vučić ha estado en el centro de la política serbia desde 2012. Como presidente o primer ministro, ha desempeñado un papel clave en la gobernanza del país durante mucho tiempo.

Las elecciones anticipadas también serán una prueba seria para su gobernante Partido Progresista Serbio.

Actualmente, nuevas fuerzas políticas vinculadas al movimiento estudiantil también se están preparando para las elecciones. Esto podría hacer que la competencia sea más dura para Vučić y el partido gobernante en comparación con las anteriores.

¿Qué proceso comenzará ahora en Serbia?

Tras la disolución del parlamento y la convocatoria oficial de las elecciones, comenzarán los procesos relacionados con la campaña electoral.

Fechas clave:

Evento Fecha Elecciones parlamentarias 25 de octubre de 2026 Disolución del parlamento Prevista para el 9 de septiembre Próximas elecciones parlamentarias programadas Diciembre de 2027

Si las elecciones se celebran el 25 de octubre, esto pondrá a las fuerzas políticas en el terreno electoral mucho antes de las elecciones originalmente previstas en Serbia.

¿Cuál será el próximo paso de Vučić?

Los procesos políticos en Serbia se vuelven aún más interesantes. Vučić reveló su plan de disolver el parlamento y organizar elecciones anticipadas el 25 de octubre. Su partido desea ver al presidente como candidato a primer ministro.

De este modo, el país se enfrenta a dos cuestiones importantes: ¿Mantendrán las fuerzas políticas lideradas por Vučić su ventaja en las elecciones y se cumplirá el plan de pasar de la presidencia a primer ministro?

La votación del 25 de octubre podría dar respuestas a estas preguntas.