El presidente serbio Aleksandar Vucic se dirigió a los países europeos y destacó que era erróneo esperar que Rusia quedara completamente agotada y debilitada por la guerra en Ucrania.

El líder serbio hizo esta declaración durante un pódcast dirigido por Mathias Döpfner, presidente del consejo de administración del grupo de medios «Axel Springer».

«Es un error pensar que las tropas rusas se agotarán»

Aleksandar Vucic pidió a los políticos europeos evaluar de forma realista sus expectativas en el campo de batalla:

«No esperaría que las tropas rusas quedaran completamente agotadas. Como podemos ver, es ilógico esperar un momento concreto en el que Rusia se debilite considerablemente debido a esta guerra en Ucrania», declaró Vucic.

El líder serbio, escéptico ante los escenarios militares occidentales, instó a Europa a realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar de inmediato una tregua en el conflicto de Ucrania, sin agravar aún más la situación.

Reunión con Zelenski y mantenimiento de la postura

Recordemos que el 8 de agosto Aleksandar Vucic y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski mantuvieron conversaciones en Belgrado.

Sin embargo, según el líder serbio, esta visita a Belgrado del jefe del régimen de Kiev no cambió en absoluto su actitud personal ni su postura respecto al conflicto en torno a Ucrania y la situación mundial.

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