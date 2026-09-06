El presidente serbio Aleksandar Vučić ha anunciado inesperadamente que está dispuesto a dejar su cargo de jefe de Estado antes de tiempo y postularse como candidato a primer ministro por el gobernante Partido Progresista Serbio (SNS). La dirección del partido aprobó unánimemente la decisión del mandatario, cuyo mandato oficial finalizaba en 2027, y lo confirmó como candidato único a la jefatura del gobierno en las elecciones parlamentarias anticipadas previstas para el 25 de octubre.

«Si recibo apoyo, presentaré mi programa»: el plan de Vučić y la disolución del Parlamento

Se han revelado los detalles de la inesperada maniobra en la escena política serbia y los próximos pasos:

Condición de dimisión y nuevo programa: «Si obtengo suficiente apoyo para ser candidato a jefe de gobierno, presentaré mi programa de acción concreto una vez finalizado mi mandato presidencial», declaró Vučić;

Confirmación oficial del partido: La dirección del gobernante Partido Progresista Serbio celebró una reunión y aprobó oficialmente al jefe de Estado como candidato a primer ministro para las próximas elecciones parlamentarias;

Disolución del Parlamento y fecha de las elecciones: Según el plan establecido, el actual Parlamento será disuelto antes de las elecciones, tras lo cual se anunciará oficialmente la jornada de votación del 25 de octubre.

Mandato de 2027 y plazo de 90 días: el ajedrez político en Belgrado

Esta decisión de Vučić pone en marcha nuevos procesos según la legislación serbia:

El cargo que queda vacante prematuramente: El actual mandato presidencial de Aleksandar Vučić debía durar originalmente hasta 2027;

Elección de un nuevo presidente en 90 días: Si el jefe de Estado dimite antes de tiempo, la Constitución serbia exige la celebración de elecciones presidenciales nacionales en un plazo de 90 días;

Cambio en el centro de poder: Dado que el primer ministro es el principal gestor del poder ejecutivo en el sistema de gobierno serbio, este paso permite a Vučić seguir controlando directamente la gestión del Estado.

El camino hacia la Unión Europea y la justificación de Moscú

La orientación geopolítica de Serbia y sus relaciones en la escena internacional siguen siendo el centro de atención:

Reformas y continuidad de la línea política: Según RIA Novosti, Vučić subrayó que, tras las elecciones, la política actual del país continuará, con Serbia avanzando firmemente hacia la adhesión a la Unión Europea e implementando las reformas necesarias;

La declaración de Lavrov: El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se refirió recientemente en Belgrado a la cuestión de la recepción de Vladimir Zelenski y justificó al líder serbio, afirmando que Vučić tomó esta medida bajo una fuerte presión de la dirección de la Unión Europea.

¿Cómo cree que afectará el paso de Aleksandar Vučić de la presidencia a la jefatura de gobierno al equilibrio político exterior de Serbia? ¿Se acercará Belgrado más a Occidente y a la Unión Europea, o podrá mantener sus tradicionales relaciones amistosas con Rusia? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!