Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados

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Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados

Las tecnologías modernas están proponiendo nuevas formas de abordar las emociones más delicadas de la humanidad, incluido el dolor de la separación. Un nuevo experimento realizado por investigadores de la Universidad de Colorado (en Boulder) ha demostrado que los humanos no solo aceptan positivamente la idea de conversar con réplicas digitales de seres queridos fallecidos creadas por la inteligencia artificial (IA), sino que este proceso genera un fuerte vínculo emocional. Sobre esto, Ixbt.com informa la noticia.

El estudio contó con la participación de 16 voluntarios de entre 22 y 50 años. Cada uno había perdido a un familiar cercano o a un amigo. En las sesiones realizadas a través de la plataforma Zoom, se crearon «reconstrucciones digitales» de los difuntos en tiempo real a partir de sus recuerdos, utilizando grandes modelos de lenguaje (LLM). Esta tecnología fue descrita como «fantasmas generados» en el informe publicado por Ixbt.com.

La importancia del discurso en primera persona

Durante el experimento, los participantes probaron dos modos de conversación diferentes. En la primera variante, la inteligencia artificial hablaba en nombre del difunto, es decir, en primera persona (por ejemplo, «Recuerdo cuando fuimos a la playa»). En la segunda variante, la información se proporcionaba en tercera persona («A él le gustaba ir a la playa»). Los resultados mostraron que las personas prefieren sentir que están hablando directamente con el difunto, y que es precisamente el lenguaje en primera persona el que tiene mayor impacto emocional.

Lo interesante es que los usuarios estaban dispuestos a pasar por alto algunos errores factuales cometidos por la inteligencia artificial. Sin embargo, las particularidades del lenguaje y los errores en los apodos cariñosos provocaron de inmediato reacciones negativas. Por ejemplo, uno de los participantes interrumpió la conversación de inmediato cuando la IA se dirigió a él de una manera que no correspondía al difunto. Esto significa que, para los humanos, el estilo de habla propio del difunto es más importante que los hechos.

Réplicas digitales y riesgos futuros

Actualmente, servicios comerciales como Project December y HereAfterAI ya ofrecen la creación de réplicas digitales de personas fallecidas. Aunque estas tecnologías pueden consolar a las personas en duelo, los participantes del estudio también expresaron serias preocupaciones. Según ellos, tales sistemas podrían provocar una fuerte dependencia psicológica y un apego excesivo en las personas.

El equipo de investigadores ha iniciado actualmente una nueva fase en colaboración con especialistas en salud mental. El objetivo es estudiar el impacto a largo plazo de estos «fantasmas digitales» en la psique humana y su potencial terapéutico. Esto indica que la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta informativa, sino que está pasando a una nueva etapa de simulación de relaciones sociales y emocionales.

En el contexto de Uzbekistán, estas tecnologías también suscitarán en el futuro grandes debates desde un punto de vista ético y religioso. Sin embargo, las tendencias tecnológicas globales confirman que las fronteras entre el ser humano y la máquina se están desvaneciendo cada vez más.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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