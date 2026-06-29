El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación

En el mundo de las tecnologías móviles, continúa la tradición de restaurar dispositivos de estilo retro con interpretaciones modernas. HMD, el fabricante de teléfonos bajo la marca Nokia, ha decidido resucitar la serie Asha, que fue muy popular en su momento. Un nuevo dispositivo con el índice HMD TA-1779 (Tipo HMD Asha 305) ha aparecido en la base de certificación oficial de la empresa, lo que indica que pronto se presentará una versión moderna del modelo legendario. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Cabe recordar que el modelo Nokia Asha 305 original fue lanzado al mercado por primera vez en 2011. En aquel entonces, este teléfono táctil compacto que funcionaba con la plataforma Series 40 servía como un "puente" único entre los aparatos sencillos de teclas y los smartphones complejos. Actualmente, HMD pretende llevar este concepto a un nuevo nivel tecnológico.

Armonía entre tecnología moderna y diseño clásico

Una de las principales características de la nueva generación del Nokia Asha 305 es el soporte para redes 4G LTE. Esto permitirá a los usuarios no solo realizar llamadas, sino también utilizar rápidamente mensajeros modernos y servicios de internet. Según Ixbt.com, se espera que el nuevo modelo tenga especificaciones técnicas similares al dispositivo HMD Touch 4G presentado a finales de 2025.

Las especificaciones técnicas provisionales incluyen:

pantalla táctil de 3,2 pulgadas;

procesador Unisoc T127;

64 MB de RAM y 128 MB de memoria interna (ampliable);

puerto USB-C y batería extraíble de 1950 mAh;

sistema operativo simplificado Touch OS.

Curiosamente, la palabra "Asha" traducida del hindi significa "esperanza". En su momento, esta serie fue una de las soluciones táctiles más asequibles y de calidad para los mercados emergentes, incluido Uzbekistán. La aparición del nuevo modelo podría ser ideal para los usuarios que valoran la simplicidad y la durabilidad.

HMD ha modernizado con éxito modelos clásicos como el Nokia 3310, 8110 y 6310 en los últimos años. Según los analistas de la publicación Gizmochina, el regreso del Asha 305 es el siguiente paso importante en la estrategia retro de la compañía. Este tipo de dispositivos suelen tener una alta demanda como segundo teléfono o entre quienes buscan una desintoxicación digital.

Por ahora, la fecha exacta de venta y el precio del nuevo modelo Nokia Asha 305 no han sido anunciados oficialmente. Sin embargo, el hecho de haber pasado por el proceso de certificación significa que el dispositivo está listo para la producción masiva. Es muy probable que este teléfono aparezca en los mercados mundiales, incluida la región de Asia Central, en los próximos meses.