Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares

La empresa china UBTech ha lanzado oficialmente la venta de su serie de robots Uworlad U1, diseñados para uso doméstico y que reproducen la apariencia humana con alta precisión. Esta novedad tecnológica es el siguiente paso en el campo de la AI y la robótica, creada no para realizar tareas cotidianas, sino para establecer una comunicación emocional y brindar compañía. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La serie Uworlad U1 se presenta en tres modificaciones, cuyos precios varían significativamente según sus capacidades técnicas. Según datos de Ixbt.com, el modelo básico U1 Lite está valorado en unos 17 650 dólares, mientras que la versión profesional U1 Pro cuesta 25 000 dólares. El tope de gama, el insignia U1 Ultra, se vende por 145 800 dólares en su versión masculina y casi 129 600 dólares en la femenina.

Apariencia humana y plasticidad de movimientos

Los robots reproducen totalmente las dimensiones y proporciones del cuerpo humano. El modelo masculino mide 183 cm y pesa 42 kg, mientras que la variante femenina mide 168 cm y pesa 35,2 kg. Lo más sorprendente de los dispositivos es su movilidad: cada robot cuenta con 88 articulaciones móviles, lo que les permite realizar movimientos humanos de forma muy natural y plástica. Además, una construcción biónica aplicada en el cuello asegura la fluidez de los movimientos de la cabeza.

La serie U1 destaca no solo por su apariencia, sino también por su capacidad de comunicación. El fabricante señala que el robot puede detectar la dirección de la mirada del usuario, mantener una conversación sencilla y expresar más de 20 emociones diferentes. La velocidad de respuesta del sistema es de 500 milisegundos, y la sincronización del movimiento de los labios con el habla es casi imperceptible, con un retraso de solo 20 milisegundos.

Especificaciones técnicas y seguridad

El software del robot se basa en un modelo de lenguaje especializado entrenado con tecnologías Huawei Ascend. Esto le ayuda a establecer un vínculo emocional a largo plazo con su dueño. El dispositivo se conecta a la red vía Wi-Fi y puede funcionar de forma autónoma entre 2 y 4 horas con su batería. Un punto importante es que, para garantizar la privacidad del usuario, todos los datos de comunicación se almacenan cifrados en el propio dispositivo y no se envían obligatoriamente a servicios cloud.

Según Zhou Xiang, director de UBTech, la demanda de estos robots en el mercado es mucho mayor de lo esperado. El número de pedidos iniciales comenzados el 2 de junio ya ha superado los 11 000. Para comparar, la empresa vendió un total de 1 079 robots humanoides el año pasado. Los primeros propietarios de los nuevos modelos recibirán a sus «compañeros» a mediados de septiembre de este año.

Cabe destacar que el Uworlad U1 no está diseñado para realizar tareas domésticas, cocinar o limpiar. Su función principal es combatir la soledad, ser un interlocutor y aportar colorido emocional a la vida humana mediante tecnologías modernas. Se espera que este tipo de tecnologías se conviertan en asistentes importantes para ancianos o personas que necesiten comunicación en el futuro.