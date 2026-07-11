El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %

El fenómeno climático global que ocurre en la parte ecuatorial del océano Pacífico, El Niño, podría volverse mucho más intenso de lo esperado. Según el último informe publicado por el National Weather Service (NWS) de EE. UU., la probabilidad de que el fenómeno natural actual alcance el nivel de «Super El Niño» es del 81 %. Esto indica que las temperaturas anormalmente altas y los cambios climáticos extremos continuarán afectando a nuestro planeta en los próximos años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las previsiones de los expertos, este sistema climático mantendrá sus efectos con una probabilidad del 97 % al menos hasta la primavera de 2027. El Niño es un proceso relacionado con el aumento de la temperatura de la superficie del agua en la parte oriental del océano Pacífico, lo que altera por completo la distribución del calor en la atmósfera. Como resultado, la dirección de las corrientes de aire cambia a escala global, provocando desastres naturales inesperados en diversas regiones.

Los récords de temperatura mundial podrían romperse

Según datos del NWS, la temperatura del agua en las zonas central y oriental del océano Pacífico ha superado actualmente la norma climática en más de 1 grado, y en algunas regiones este indicador se acerca a los 3 grados. Si la temperatura sigue aumentando, el episodio actual entrará en la lista de los fenómenos de «Super El Niño» más potentes observados desde 1950. Esto, a su vez, podría convertir a 2026 y 2027 en los años más calurosos de la historia de la humanidad.

Durante los periodos de fuerte El Niño, el equilibrio de las precipitaciones y las temperaturas se altera drásticamente en diversas partes del mundo. Por ejemplo, en los países del Sudeste Asiático, aumenta el riesgo de sequía, grandes incendios forestales y pérdida de cosechas. Al mismo tiempo, las inundaciones y las tormentas violentas se vuelven habituales en otras partes del océano. Es interesante notar que este fenómeno también puede provocar una disminución de la actividad de los huracanes en el océano Atlántico.

Preocupaciones de los científicos y medidas

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de EE. UU. ya había confirmado la formación de El Niño en junio. Sin embargo, nuevas observaciones han demostrado que el proceso se está intensificando más rápido de lo previsto. Los científicos han discutido métodos de geoingeniería, es decir, influir artificialmente en el sistema climático, para mitigar las consecuencias de este desastre natural. Pero por ahora, tales tecnologías a gran escala no existen y esta idea es objeto de serios debates en los círculos científicos.

Para países con clima continental como Uzbekistán, tales cambios globales no pasan desapercibidos. Aunque El Niño no ocurre directamente en nuestra región, los cambios en la atmósfera global pueden influir en Asia Central, provocando inviernos inesperadamente suaves o un aumento en la duración de las olas de calor estivales. Esto requiere nuevos enfoques en la gestión de la agricultura y los recursos hídricos.

En conclusión, el «Super El Niño» puede causar no solo problemas ecológicos, sino también económicos. La comunidad mundial debe prepararse para estas fluctuaciones climáticas que se prevé que continúen hasta 2027. Por ahora, la atención se centra en fortalecer el monitoreo meteorológico y prevenir posibles desastres naturales.