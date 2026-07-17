Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra

En la búsqueda por explorar el universo, la humanidad ha sido testigo de uno de los descubrimientos más históricos. Según el servicio de prensa de la Universidad de Florida, los astrónomos han confirmado por primera vez la presencia de una atmósfera en un exoplaneta de tipo terrestre. Se espera que este hallazgo abra una nueva era en la búsqueda de otros mundos donde podría existir vida. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este planeta, llamado LHS 1140b, orbita alrededor de una estrella enana roja en la constelación de Cetus. Se encuentra a una distancia relativamente cercana del sistema solar, a unos 48 años luz. Los científicos señalan que este objeto pertenece a la categoría de «supertierras» y es 5,6 veces más masivo que nuestro planeta.

Condiciones favorables para la vida

LHS 1140b completa una órbita alrededor de su estrella en solo 25 días. Lo más importante es que se encuentra en la «zona habitable» de la estrella. Esto significa que el planeta no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos de su sol, lo que permite que el agua se mantenga en estado líquido en su superficie. El planeta tiene rotación sincrónica, por lo que siempre muestra la misma cara a su estrella, impidiendo la alternancia entre el día y la noche.

Según los expertos, son necesarios tres factores principales para que un planeta sea considerado habitable: debe tener una superficie sólida (rocosa), una temperatura que permita la existencia de agua líquida y, lo más importante, estar rodeado por una atmósfera. LHS 1140b es actualmente el candidato más importante fuera del sistema solar que cumple con estos tres requisitos.

Un descubrimiento atmosférico único

Según Jason Dittmann, profesor asistente de la Universidad de Florida, el hallazgo de una atmósfera en este tipo de planeta fue una sorpresa para la comunidad científica. Todos los planetas rocosos estudiados anteriormente alrededor de enanas rojas carecían de atmósfera o habían perdido su capa gaseosa debido a la intensa radiación durante su evolución.

Según las estimaciones iniciales, la atmósfera de LHS 1140b es principalmente rica en helio, con una pequeña cantidad de hidrógeno. Por ahora, no hay pruebas directas de vida, pero teóricamente existen condiciones que podrían permitir el surgimiento y desarrollo de la misma.

Nuevas investigaciones con el telescopio James Webb

En un futuro próximo, los astrónomos planean estudiar este exoplaneta con mayor profundidad. Para ello, utilizarán el instrumento orbital más potente a disposición de la humanidad: el telescopio James Webb . Los investigadores esperan utilizar este telescopio para determinar si existe vapor de agua en la atmósfera del planeta.

Según las conclusiones de los expertos, el hallazgo de una atmósfera en LHS 1140b es un paso gigante en el estudio de planetas realmente similares a la Tierra. Si las observaciones futuras confirman rastros de agua y oxígeno, esto podría ayudar a responder la pregunta de si estamos solos en el universo.