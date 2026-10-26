Un ingeniero chino prueba un monopatín volador al estilo del Green Goblin (vídeo)

El famoso supervillano de la película « Spider-Man » de Hollywood — el legendario dispositivo volador del Green Goblin ha cobrado vida en la realidad. Un inventor chino de 26 años, Sun Xinyu, inspirado en películas de ciencia ficción, creó un monopatín volador real capaz de moverse en el aire y lo probó con éxito.

Este proyecto, que ha captado la atención de las redes sociales y los entusiastas de la tecnología, ha despertado un gran interés como innovación de ingeniería.

10 motores y 300 metros de vuelo: ¿Cómo funciona el dispositivo?

El camino del joven inventor, desde la idea fantástica hasta el prototipo terminado, incluye varios aspectos fascinantes:

El resultado de dos meses de trabajo: Sun Xinyu dedicó solo dos meses a diseñar y ensamblar este dispositivo volador que requirió soluciones de ingeniería complejas;

La potencia de 10 motores eléctricos: Para garantizar el vuelo y el equilibrio, la base de la tabla está equipada con 10 potentes motores eléctricos que generan suficiente empuje para elevar al inventor en el aire;

Resultado de la prueba inicial: Durante un vuelo práctico al aire libre, el joven ingeniero logró recorrer más de 300 metros en el aire en dos minutos.

Obstáculo principal: Seguridad y equilibrio

Aunque el dispositivo pudo moverse de forma estable en el aire, aún falta mucho tiempo para su uso masivo o para convertirlo en un medio de transporte cotidiano: