La IA no dio los resultados esperados: Ford recontrata a ingenieros experimentados

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La IA no dio los resultados esperados: Ford recontrata a ingenieros experimentados

El gigante automotriz estadounidense Ford admitió que confiar excesivamente en la IA y los sistemas automatizados no produjo la eficiencia esperada. Para corregir las deficiencias en los procesos tecnológicos y mejorar la calidad del producto, la compañía ha recontratado a 350 ingenieros experimentados, incluidos antiguos empleados. Así lo informa la noticia de Techcrunch.com.

Según informa Bloomberg, el director de operaciones de Ford, Kumar Galhotra, destacó en una entrevista con periodistas que los sistemas automatizados de control de calidad no mostraron los resultados esperados. Por ello, la empresa decidió «traer de vuelta a los expertos técnicos». Estos especialistas se encargan de detectar defectos en las piezas antes de que lleguen a la línea de montaje.

Equilibrio entre tecnología y experiencia humana

Según Charles Poon, vicepresidente de ingeniería de hardware automotriz de Ford, la empresa aplicó un enfoque erróneo respecto a la IA. «Pensábamos erróneamente que podíamos obtener un producto de alta calidad simplemente implementando la IA e introduciendo los requisitos de diseño», afirma.

Cabe señalar que Ford no está abandonando completamente sus planes de IA. Al contrario, los ingenieros experimentados, denominados «gray beards», han sido contratados para capacitar a los empleados jóvenes y reprogramar las herramientas de IA. Este paso busca enriquecer la tecnología con la experiencia humana.

Este cambio estratégico ya está dando frutos. Según los cálculos de los especialistas de Ford, el regreso de los ingenieros experimentados permitirá reducir los costos en 1.000 millones de dólares este año. El fortalecimiento del control de calidad reducirá significativamente los gastos de reparación y servicio de garantía.

Como dato adicional, la marca Ford alcanzó una posición alta entre las principales marcas automotrices en el ranking JD Power Initial Quality Survey anunciado esta semana. Esto indica que el enfoque en la calidad y el retorno al factor humano son decisiones correctas. En el mercado de Uzbekistán, los vehículos Ford también tienen su lugar, y se espera que estos cambios globales aumenten aún más la confiabilidad de la marca.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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