El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) ha generado recientemente una seria preocupación entre muchos profesionales, especialmente los desarrolladores. Muchos predijeron que la AI, al aprender a escribir código, ocuparía el lugar de los ingenieros. Sin embargo, los últimos datos estadísticos muestran que estas suposiciones no se están cumpliendo en la práctica; por el contrario, la ingeniería está resultando ser una de las profesiones más resilientes de todos los sectores. Así lo informa la noticia de Techcrunch.com.

Los resultados de una amplia investigación realizada por la firma de capital riesgo SignalFire indican que, en 2025, las tasas de contratación en ingeniería se han mantenido mucho más estables que en otros sectores. Tras analizar las trayectorias profesionales de millones de empleados en más de 80 millones de empresas, los investigadores llegaron a una conclusión inesperada: la AI no está desplazando a los ingenieros, sino que está aumentando la demanda de ellos.

La situación en las grandes empresas tecnológicas

Aunque el volumen general de contrataciones en los gigantes tecnológicos disminuyó un 25 % respecto a 2019, para los puestos de ingeniería esta cifra solo cayó un 11 %. Según datos de SignalFire, en las 12 empresas tecnológicas más grandes del mundo (Tech Majors), incluidos gigantes como Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA y Tesla, los ingenieros representaron el 55 % del total de empleados contratados en 2025.

En comparación, en 2019 esta cifra era del 46 %. Esto significa que, incluso en periodos de dificultades económicas y recortes de plantilla, las empresas están poniendo más énfasis en retener y atraer especialistas técnicos. En los proyectos de startups la situación es aún más positiva: las empresas recién creadas han contratado un 7 % más de ingenieros que en 2019.

¿Por qué no se cumplieron las predicciones?

La firma de consultoría Challenger, Gray & Christmas señaló a la AI como la causa principal de los despidos de mayo. Teóricamente, dado que las herramientas de AI aceleran el proceso de escritura de código, un solo ingeniero debería poder realizar el trabajo que antes hacían varias personas. Pero en la práctica, estas tecnologías se han convertido en una herramienta adicional para resolver tareas más complejas en lugar de sustituir el trabajo humano.

Asher Bantock, jefe de investigación de SignalFire, señala que si la AI realmente pudiera reemplazar a los ingenieros, las plantillas de ingeniería serían las primeras en disminuir drásticamente durante los recortes actuales. Sin embargo, las cifras demuestran lo contrario. Actualmente, el número de ingenieros crece más rápido que en cualquier otra área funcional.

Incluso aunque Dario Amodei, director de Anthropic, una de las empresas líderes en AI, advirtió el año pasado que la AI podría eliminar la mitad de los empleos de cuello blanco en cinco años, Peter McCrory, jefe de economía de la empresa, admitió que el impacto negativo de la AI en el mercado laboral aún no es perceptible. El hecho de que la demanda de desarrolladores altamente cualificados se mantenga en el mercado de Uzbekistán es parte de esta tendencia global.