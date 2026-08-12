China instala el rotor de turbina hidráulica más grande del mundo

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China instala el rotor de turbina hidráulica más grande del mundo

La instalación del rotor de turbina hidráulica más grande del mundo concluyó con éxito en la central hidroeléctrica de Chjala, que se construye en China. Según ixbt.com, el proyecto es considerado uno de los complejos de ingeniería más complejos del mundo que emplean grupos hidroeléctricos de impulso. Ixbt.com informa de ello.

El enorme rotor instalado tiene un diámetro de 9,285 metros y una altura de 3,487 metros, mientras que su peso total alcanza las 840 toneladas. Según los especialistas, esta cifra equivale aproximadamente al peso de 560 automóviles.

Complejas soluciones de ingeniería en un entorno montañoso

Esta central hidroeléctrica se está construyendo en un desfiladero montañoso situado a casi 3000 metros sobre el nivel del mar. Debido al frío extremo, la falta de oxígeno y el espacio limitado, no era posible transportar las piezas de gran tamaño en una sola pieza.

Por ello, los ingenieros aplicaron una compleja solución logística: las piezas se transportaron desmontadas hasta la meseta, donde se ensamblaron y soldaron directamente en la obra. La instalación del rotor exigió una precisión milimétrica, ya que la mínima desviación podría provocar fuertes vibraciones del equipo en el futuro.

Capacidad del proyecto e importancia ecológica

La central hidroeléctrica de Chjala se convertirá en una instalación clave del gran programa chino de transmisión de electricidad desde el Tíbet. La central contará con dos grupos hidroeléctricos de impulso, cada uno con una potencia de 500 MW. Es la primera vez que se utiliza en el país un equipo de esta categoría.

A diferencia de las turbinas hidráulicas convencionales, los dispositivos de impulso están diseñados para funcionar con diferencias de altura muy grandes. En la central de Chjala, la presión de agua calculada alcanzará 671 metros, y el flujo de agua actuará directamente sobre la rueda.

Cuando entre en funcionamiento a plena potencia, la central podrá generar casi 4 mil millones de kW·soat de electricidad al año. Esto permitirá ahorrar aproximadamente 1,3 millones de toneladas de carbón estándar anuales y evitar la emisión de 3,42 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Turbina HidráulicaChinaCentral Hidroeléctrica de ChjalaIngenieríaEcología
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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