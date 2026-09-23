¿Es la inteligencia artificial capaz de crear robots? Se prueba un nuevo test

Investigadores de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico han presentado RLE-Bench, un sistema de pruebas abierto que evalúa la capacidad de los agentes de inteligencia artificial para realizar tareas de ingeniería. Según ixbt.com, esta plataforma está diseñada para poner a prueba no solo los algoritmos de control de las redes neuronales modernas, sino también su potencial para diseñar sistemas robóticos completos, lo que supone un paso importante en el desarrollo del sector. Así lo informa Ixbt.com.

Mientras que muchas pruebas actuales se centran principalmente en el entrenamiento de algoritmos de control preexistentes, RLE-Bench abarca todo el ciclo. En él se comprueban conjuntamente el software, el procesamiento de datos de sensores, los componentes de hardware y el diseño de interfaces.

Tareas complejas en cuatro áreas principales

El nuevo conjunto de pruebas incluye 48 tareas divididas en 4 áreas principales. Se requiere que el agente de inteligencia artificial comprenda profundamente cómo el código de software interactúa con sensores, motores y unidades mecánicas. También debe desarrollar algoritmos de percepción, analizar las lecturas de los sensores y, en el futuro, diseñar elementos robóticos por sí mismo.

Todas las tareas se realizan en un entorno de simulación especial. El agente de inteligencia artificial escribe el código de forma autónoma, ejecuta la solución, analiza los resultados en profundidad y realiza correcciones cuando es necesario. Las tareas se definen teniendo en cuenta las limitaciones de ingeniería reales: peso, par motor, equilibrio y geometría de la estructura.

Limitaciones de ingeniería reales y proceso de prueba

En la práctica, el proceso de diseño conlleva serias dificultades. Por ejemplo, en una de las tareas, la inteligencia artificial debe diseñar una plataforma móvil capaz de sostener varios manipuladores que recojan objetos de estanterías a diferentes alturas. Aunque la estructura parezca perfecta en el entorno digital, en la vida real podría ser inestable y volcarse.

Por ello, los investigadores dirigidos por la profesora Na Li de Harvard y el profesor asociado Bo Day del Instituto Tecnológico consideran esta versión como un primer paso. En el futuro, está previsto ampliar RLE-Bench 2.0 basándose en problemas de ingeniería reales de los especialistas en robótica.

Los expertos señalan que la nueva prueba no evalúa la calidad de trabajo de los robots terminados, sino específicamente el pensamiento de ingeniería de la inteligencia artificial. Por lo tanto, no puede compararse directamente con competiciones de máquinas físicas como los «World Humanoid Robot Games» en China: en el primer caso se prueban las capacidades intelectuales de la IA, mientras que en el segundo se examina el rendimiento de la técnica terminada en condiciones físicas.