Cuatro estudiantes de ingeniería en Nueva Zelandalograron un resultado extraordinario. Desarrollaron un robot capaz de resolver un cubo de Rubik de 4×4×4 en solo 9,806 segundos.

El dispositivo está diseñado para realizar combinaciones complejas mucho más rápido que un ser humano. Este resultado demuestra las habilidades de ingeniería y la eficacia de las soluciones técnicas de los estudiantes.

Sin embargo, este resultado aún no ha sido registrado oficialmente como récord. A pesar de ello, el proyecto se ha convertido en uno de los logros más interesantes en el campo de la tecnología y la robótica.