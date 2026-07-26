Crisis de personal en la NASA: Uno de cada cinco empleados ha dejado la agencia

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. se ha enfrentado a una escasez de personal sin precedentes en el último año. Según un nuevo informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) de EE. UU., casi el 22 % de los empleados de la agencia han abandonado sus puestos debido a jubilaciones anticipadas y otras razones. Esta situación afecta directamente y de forma negativa a 25 de los 36 grandes proyectos de investigación espacial en curso. Así lo informa Ixbt.com, informa .

Según los expertos, la plantilla actual no es suficiente para cumplir con las enormes tareas asignadas a la NASA. Entre los proyectos más afectados se encuentran la nave espacial tripulada Orion y el cohete superpesado Space Launch System (SLS). El proyecto Orion ha perdido el 10 % de su personal, mientras que el programa SLS ha perdido cerca del 20 % de sus especialistas. Esto alimenta las preocupaciones sobre el futuro de la misión Artemis de regreso a la Luna.

Situación grave en el centro Goddard

La situación más alarmante de salida de personal se registró en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, donde el 34 % de los empleados ha abandonado la agencia. Como resultado, la misión DAVINCI, diseñada para explorar el planeta Venus, perdió a sus especialistas más cruciales. Actualmente, parte del trabajo de preparación de esta misión está siendo revisado.

Por ahora, el problema de personal no ha tenido un impacto crítico en los plazos finales de los proyectos. Según los datos de la GAO, solo dos proyectos han retrasado su calendario en un mes, mientras que la misión IMAP incluso se lanzó tres meses antes de lo previsto. Sin embargo, los costes financieros están aumentando drásticamente: los sobrecostes en los grandes programas alcanzaron los 478,2 millones de dólares. La mayor parte de esta cantidad corresponde precisamente a los proyectos SLS Block 1B y Orion.

Riesgos futuros y nueva estrategia

El departamento de recursos humanos de la NASA ha reconocido la falta de especialistas en ingeniería aeroespacial, mecánica, eléctrica e informática, así como en tecnologías de la información y ciberseguridad. Por ejemplo, debido a la escasez de personal, la misión Psyche no se lanzó a tiempo, lo que provocó un coste adicional de 132 millones de dólares.

Para rectificar la situación, la agencia planea una serie de medidas. Entre ellas, se prevé transferir a empleados de organizaciones contratistas a puestos permanentes y lanzar el programa NASA Force para atraer temporalmente a especialistas técnicos. Sin embargo, la estrategia definitiva de personal aún no ha sido aprobada.

La implementación de estos planes depende en gran medida del presupuesto para 2027 que se debate en el Congreso de EE. UU. Si la cuestión de la financiación no se resuelve positivamente, la agencia espacial podría enfrentarse a graves obstáculos no solo para iniciar nuevos proyectos, sino también para completar los existentes.