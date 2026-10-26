El cazador de drones se vuelve más preciso: EE. UU. integra IA en los sistemas Vampire de nueva generación

El gigante estadounidense de la defensa L3Harris y la famosa empresa de análisis de datos que colabora estrechamente con el Pentágono, Palantir están trabajando en la integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para mejorar los equipos militares, Vampire sistemas antidrones suministrados, en particular, a Ucrania.

Este paso tiene como objetivo detectar vehículos aéreos no tripulados (UAV) más rápidamente durante las operaciones de combate, rastrear objetivos de forma automatizada y aumentar drásticamente la eficacia de los complejos militares de nueva generación.

Modelos de Nvidia y software de Palantir: Nueva integración tecnológica

Para dotar a los sistemas militares de una gestión inteligente, se combinan soluciones tecnológicas avanzadas:

Modelos Nvidia Nemotron: Se planea utilizar los modelos de IA de código abierto Nemotron de Nvidia, así como el software de Palantir para los desarrollos;

Control independiente: Este enfoque permite a L3Harris crear sus propios modelos militares de IA manteniendo un control total sobre todos los datos operativos, algoritmos e infraestructura informática;

Uso en operaciones reales: Una vez que los modelos estén completamente optimizados, se utilizarán directamente en conflictos militares y operaciones para acelerar la toma de decisiones autónoma y el proceso de ataque a objetivos.

Cómo funcionan los sistemas Vampire y por qué son importantes en Ucrania

Los sistemas Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) destacan por su movilidad en la seguridad aérea:

Dispositivo montado en vehículo: El sistema se instala fácilmente en camionetas y otros vehículos ligeros, utilizando cohetes de alta precisión guiados por láser para derribar drones;

Primer contrato de 40 millones de dólares: En enero de 2023, el Pentágono firmó el primer acuerdo con L3Harris para suministrar 14 sistemas Vampire a las Fuerzas Armadas de Ucrania por un valor de 40 millones de dólares;

En la lista de ayuda militar: En los informes oficiales del Pentágono para 2025, los sistemas Vampire y sus municiones figuran como parte de los principales paquetes de ayuda militar de EE. UU. a Kiev.

Se espera que la integración de la inteligencia artificial en estos sistemas lleve la confrontación tecnológica en la guerra moderna de drones a un nivel superior.