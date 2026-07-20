Asociación entre NVIDIA y Japón: Comienza una nueva era de IA para robots industriales

La visita de dos días de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, a Tokio marcó un punto de inflexión para el ecosistema tecnológico japonés. Tras esta visita, se alcanzaron acuerdos estratégicos entre NVIDIA y gigantes industriales japoneses para crear una fábrica nacional de inteligencia artificial (AI), colaborar en robótica y suministrar componentes para chips. Según ixbt.com, esta cooperación busca restaurar la posición de Japón en la industria global mediante la AI. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Jensen Huang destacó que la próxima etapa de las tecnologías de AI estará relacionada con fábricas, robots y máquinas físicas. Con su rica historia manufacturera, Japón es el lugar ideal para liderar esta era de «physical AI». Si hace 30 años una inversión de 5 millones de dólares de Sega salvó a NVIDIA de la bancarrota, hoy ambas partes se necesitan para ganar la carrera tecnológica global.

El proyecto Noetra y la estrategia de AI soberana

Japón no quiere que sus fábricas y robots dependan de sistemas de AI de EE. UU. o China. Con este fin, el gobierno unió a 44 empresas locales, incluyendo SoftBank, Sony, NEC y Honda, para lanzar el proyecto Noetra. Tokio planea invertir 1 billón de yenes (aprox. 6,2 mil millones de dólares) en este sector en los próximos cinco años. El objetivo es crear su propio «cerebro» de software para controlar las máquinas.

Aunque el software sea local, el hardware necesario para crearlo será suministrado por NVIDIA. La empresa estadounidense está construyendo un enorme centro de datos llamado «Vera Rubin AI factory», cuya puesta en marcha está prevista para 2028. Este centro estará equipado con 13 750 procesadores centrales Vera y 27 500 procesadores gráficos Rubin, con una potencia de 140 MW.

Revolución en la robótica y la industria automotriz

Gigantes industriales japoneses como Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Heavy e Hitachi han comenzado a crear una nueva generación de robots basados en los modelos Cosmos de NVIDIA. NVIDIA presentó el modelo Cosmos 3 Edge, que funciona con chips especiales Jetson Thor, permitiendo a los robots tomar decisiones complejas directamente en el dispositivo, sin servidores en la nube. Según Jensen Huang, esta es una oportunidad para que Japón reinvente su industria.

En el sector automotriz, Toyota está ampliando su colaboración con NVIDIA. Toyota utiliza la plataforma NVIDIA Drive en sus vehículos de nueva generación. Este sistema incluye no solo funciones inteligentes de asistencia al conductor, sino también sistemas de simulación de líneas de producción y análisis de tráfico. Toyota adopta un enfoque más cauteloso que Tesla o Waymo, apostando por la automatización manteniendo el control del conductor.

La estrategia a largo plazo de Japón incluye los siguientes objetivos:

Desplegar 10 millones de robots equipados con AI en 18 sectores diferentes para 2040;

Capturar más del 30 % del mercado global de robótica con AI;

Atraer un total de 65 mil millones de dólares en inversiones públicas y privadas.

Ante la disminución de la fuerza laboral, la AI no es solo un avance tecnológico para Japón, sino una cuestión de supervivencia económica. La visita de Jensen Huang y los acuerdos alcanzados con el gobierno han abierto una nueva página en la digitalización de la industria japonesa. Aunque Tokio busca la independencia, por ahora, esta se construye sobre chips estadounidenses y tecnologías de NVIDIA.