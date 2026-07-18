El FBI construye su propio superordenador basado en tecnologías de NVIDIA y Google

El Federal Bureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos ha comenzado a construir una infraestructura de computación de alto rendimiento con el objetivo de ampliar sus capacidades en el campo de la inteligencia artificial. El servicio especial planea adquirir sistemas de superordenadores equipados con los chips más recientes de NVIDIA y Google para procesar grandes volúmenes de datos, entrenar modelos de lenguaje (LLM) y realizar tareas complejas como la visión por computadora. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, el FBI ha publicado actualmente solicitudes de información (RFI) para posibles proveedores. Este paso demuestra que la Oficina tiene la intención no solo de utilizar tecnologías en la nube, sino también de crear su propio ecosistema de inteligencia artificial independiente dentro de sus centros de datos gubernamentales protegidos. En este proyecto, el enfoque principal se centra en aceleradores avanzados como NVIDIA HGX B300 y Google TPU.

Requisitos técnicos y cuatro tipos de configuración

El FBI ha dividido su futura infraestructura en cuatro categorías principales. La primera categoría incluye servidores con procesadores Intel Xeon 6767P y al menos 2 TB de RAM. Estos sistemas deben estar potenciados por aceleradores gráficos NVIDIA HGX B300. La segunda categoría abarca sistemas integrados a escala de centro de datos completo, considerando racks de computación listos para usar de nivel NVIDIA GB300 NVL72.

La tercera categoría ha llamado la atención de los expertos, ya que menciona procesadores especializados como Google TPU v8 o TPU v7L. Por lo general, Google ofrece estas tecnologías solo a través de sus servicios en la nube, pero el FBI desea instalarlas localmente (on-premise) en sus instalaciones especiales. Estos sistemas deben proporcionar un rendimiento equivalente a al menos cinco racks NVIDIA GB300 NVL72.

Sistemas NVIDIA HGX B300 y GB300 NVL72;

Procesadores Google TPU v8 y TPU v7L;

Procesadores centrales Intel Xeon 6767P;

Aceleradores gráficos NVIDIA L40S.

La cuarta categoría está destinada a la ejecución (inferencia) de modelos de inteligencia artificial listos para usar. Para ello, se han seleccionado aceleradores NVIDIA L40S con al menos 48 GB de memoria de vídeo. Estos equipos servirán para realizar tareas operativas diarias como IA generativa, trabajo con embeddings y análisis de imágenes.

Seguridad e importancia estratégica

La mayor parte de las nuevas capacidades de computación se destinará a la división Criminal Justice Information Services (CJIS) del FBI, ubicada en Clarksburg, Virginia Occidental. Este centro se encarga del almacenamiento y análisis de datos extremadamente importantes y confidenciales para las fuerzas del orden. Poseer un superordenador privado permite a la Oficina analizar información confidencial en un entorno seguro sin transmitirla a proveedores de nube externos.

Esta iniciativa confirma el papel creciente de la inteligencia artificial en la ciberseguridad moderna y la lucha contra la delincuencia. Con la ayuda de los chips más potentes de gigantes tecnológicos como NVIDIA y Google, el FBI podrá resolver crímenes complejos, mejorar los sistemas de reconocimiento facial y analizar grandes volúmenes de documentos de texto en cuestión de segundos.