SpaceX y NVIDIA crearán satélites de inteligencia artificial

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SpaceX y NVIDIA crearán satélites de inteligencia artificial

El gigante aeroespacial SpaceX anunció una colaboración con NVIDIA para crear Starmind AI1, un satélite concebido como un centro de datos orbital para tareas de inteligencia artificial. El proyecto supone un paso importante hacia el despliegue de capacidades avanzadas de computación en el espacio y podría llevar la exploración espacial y el procesamiento de datos a una nueva etapa. Según Ixbt.com que informa de ello.

Según Interesting Engineering, cada satélite de nueva generación estará equipado con procesadores gráficos (GPU) NVIDIA Rubin y procesadores centrales (CPU) NVIDIA Vera. Se trata de la primera revelación oficial de SpaceX sobre la configuración de hardware del proyecto, lo que ha despertado el interés de los especialistas.

Prioridad a las tecnologías de Elon Musk y NVIDIA

Al hablar de las bases técnicas del proyecto y de sus planes futuros, el responsable de SpaceX, Elon Musk, declaró que la empresa había decidido construir toda su infraestructura de inteligencia artificial exclusivamente con hardware de NVIDIA. Según sus palabras, la arquitectura Vera Rubin es actualmente la mejor solución disponible.

Durante la presentación de los resultados del segundo trimestre, Elon Musk también anunció que la empresa planea elevar la potencia de cálculo total de su infraestructura a 10 GW para finales de 2027. Sin embargo, aclaró que esta cifra corresponde a la infraestructura informática de toda la compañía, no solo a la constelación de satélites.

Plazos de prueba y producción

Según la fuente, las primeras pruebas del prototipo de Starmind AI1 están previstas para comienzos de 2027. Si los trabajos avanzan conforme al calendario establecido, la producción en serie comenzaría ese mismo año.

Aun así, SpaceX todavía no ha informado de cuántos satélites integrarán el sistema, qué rendimiento informático ofrecerán en órbita ni cómo avanza la obtención de los permisos necesarios. El éxito del proyecto dependerá en gran medida de cómo se resuelvan los problemas técnicos derivados de las condiciones espaciales.

Complejidades específicas de los sistemas de computación orbital

Los sistemas informáticos que operan en el espacio deben funcionar bajo una intensa radiación, disipar el calor eficazmente en el vacío y contar con un suministro eléctrico estable. También deben recuperarse de los fallos sin mantenimiento periódico y admitir intercambios de datos de alta velocidad.

Por ahora, SpaceX mantiene en secreto la arquitectura de almacenamiento de datos, la organización de la red y las cifras exactas de rendimiento de los futuros satélites. Sin embargo, está claro que la plataforma NVIDIA elegida proporciona al proyecto una sólida base de hardware.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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