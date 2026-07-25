AMD anuncia una victoria inesperada sobre Nvidia con sus nuevos procesadores Zen 6

La rivalidad entre los dos grandes gigantes del mercado de semiconductores, AMD y Nvidia, alcanza una nueva etapa. AMD ha anunciado que su nueva generación de procesadores para servidores EPYC Venice, basados en la arquitectura Zen 6, supera significativamente en rendimiento a los chips Vera desarrollados por Nvidia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante su intervención en la conferencia Advancing AI 2026, el vicepresidente corporativo de AMD, Ravi Kuppusvami, destacó que los ingenieros esperaban inicialmente resultados modestos. Según sus palabras, la compañía planeaba superar a los procesadores Nvidia Vera en aproximadamente un 10 %, pero las primeras pruebas demostraron cifras mucho más altas de lo esperado.

Un resultado dos veces mayor al esperado

Según la información de Ixbt.com, los representantes de AMD afirman que en esta etapa los chips Zen 6 funcionan un 20 % más rápido que los de su competidor. Lo más interesante es que este resultado se logró incluso antes de finalizar la optimización definitiva. Esto indica que el equilibrio de poder en el mercado de servidores podría cambiar a favor de AMD en el futuro.

En sus cálculos, la compañía se basa en los resultados del benchmark SPEC CPU 2026. Durante las pruebas, un sistema de doble socket compuesto por procesadores EPYC 9996 Venice de 256 núcleos se comparó con la plataforma Nvidia Vera. En general, el sistema de AMD demostró ser 2,2 veces superior a su rival en términos de potencia de cálculo.

La diferencia en el rendimiento por núcleo

Los expertos señalan que comparar la potencia global puede ser un poco impreciso, ya que los chips EPYC tienen casi tres veces más núcleos que el chip Nvidia Vera. Asimismo, la potencia de diseño térmico (TDP) de los procesadores AMD alcanza los 600 W, mientras que en el producto de Nvidia esta cifra es de 450 W.

Por lo tanto, comparar el rendimiento de un solo núcleo tiene más relevancia. Las pruebas SPECint revelaron que cada núcleo del procesador EPYC Venice de 96 núcleos es un 20 % más rápido que el núcleo de Nvidia Vera. Precisamente este indicador es el factor principal que demuestra la eficiencia de la arquitectura del procesador.

Sin embargo, los especialistas del sector aconsejan tomar estas cifras con cautela. Por ahora, los datos presentados por AMD no han sido publicados en la base de datos oficial de SPEC ni han sido verificados por una auditoría independiente. Por el momento, estas cifras tienen únicamente el estatus de «estimación preliminar».

Esta noticia es de gran importancia para los profesionales de TI y los ingenieros de infraestructura de servidores en Uzbekistán. Dado que los centros de datos (DPC) se están desarrollando en nuestro país, la elección de procesadores con alta eficiencia energética y rendimiento superior ayudará a optimizar los costos futuros.

Para sacar una conclusión definitiva, habrá que esperar a que los productos de ambas empresas salgan al mercado y sean probados en laboratorios independientes bajo cargas de trabajo reales. Por ahora, AMD se limita a anunciar su superioridad tecnológica.